Londýn - České tenistky Karolína Plíšková a uzdravená Petra Kvitová patří k favoritkám Wimbledonu. Mezi muži se očekává útok Švýcara Rogera Federera na již osmý triumf z londýnské trávy.

Světová trojka Plíšková na předchozím grandslamu, antukovém French Open, došla do semifinále. V Paříži ji dělila výhra od čela žebříčku a na trůn bude útočit i v All England Clubu. "Mám za sebou nejhorší povrch (antuku) a jsem připravena pokračovat v cestě k postu jedničky," napsala Plíšková před týdnem na závěr svého sloupku pro Straits Times.

Aktuální jednička Angelique Kerberová z Německa bude ve Wimbledonu obhajovat velkou porci bodů za finálovou účast, Rumunka Simona Halepová za čtvrtfinále, zatímco Plíšková pouze za 2. kolo, přes které se v Londýně nikdy nedostala. O post světové jedničky budou ve Wimbledonu usilovat ještě Ukrajinka Elina Svitolinová a Dánka Caroline Wozniacká, která už v minulosti první byla.

Plíšková může být první Češkou, která se vyšvihne do čela světového pořadí, jelikož Martina Navrátilová vládla tenistkám jako Američanka. K tomu by mohla využít skutečnosti, že se naučila vyhrávat i v případě, že nehraje podle svých představ, jak to ukázala na Roland Garros. "Nemusím hrát perfektně, přesto jsem nebezpečná," tvrdí.

Do role favoritky se dostala rovněž Kvitová, ač má za sebou po návratu na kurty po vážném zranění levé ruky teprve dva turnaje a odehraných sedm zápasů. Po French Open ale minulý týden získala vítěznou trofej na trávě v Birminghamu.

"Je mi jedno, kdo bude favoritkou ve Wimbledonu. Nechci se takovými úvahami zaměstnávat. Hlavně chci mít čistou hlavu a chci, aby mě tenis pořád bavil," řekla vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 po Birminghamu. Dodala, že je ráda za každý zápas, třeba i prohraný, a nechce se stresovat tlakem. Na druhou stranu uvedla, že nedřela jen pro první kola. "Chci ze sebe dostat to nejlepší a sbírat trofeje."

Obě Češky patří mezi adeptky na titul také u odborníků. "Kvitová je po tom hrozném přepadení zpět, na trávě vždycky umí zahrát a má tady velké šance. A Plíšková má skvělou hru všude," řekl pro rádio Wimbledon Brit Tim Henman.

Vedle Kerberové a Halepové doufají Britové, že se prosadí Johanna Kontaová a po 40 letech naváže vítězstvím na Virginii Wadeovou. "Věřím, že jsem oproti tlaku odolnější a schopná lépe snášet vyhrocené situace," řekla Kontaová.

Federer vynechal antukovou sezonu a první zápas na trávě ve Stuttgartu prohrál, ale pak se vrátil triumfem v Halle. "Trošku jsem o sobě po té porážce pochyboval, ale jsem rád, jak jsem na to zareagoval a ujistil se, že na trávě umím," řekl Švýcar, který vyhrál Wimbledon poprvé v roce 2002 a naposledy před pěti lety.

V posledních čtyřech letech vládli turnaji domácí Brit Andy Murray, který je letos obhájcem, a Srb Novak Djokovič, ale ani jeden nepodává v sezoně přesvědčivé výkony. Murrayho sužují různé zdravotní problémy, měl i pásový opar a nyní ho bolí kyčel. "Trefuje míče hodně dobře, tréninky byly dobré," uklidňoval britská média jeho trenér Ivan Lendl.

Po roční pauze se na londýnskou trávu vrací Rafael Nadal. Španěl získal na French Open desátý titul, ale ve Wimbledonu, kde vyhrál dvakrát, nepřešel od roku 2012 přes 4. kolo. "Motivaci mám právě proto, že tráva není můj povrch," řekl.

Počítat se musí i s mladíky v čele s Dominicem Thiemem z Rakouska, Němcem Alexanderem Zverevem nebo Australanem Nickem Kyrgiosem.

Vítězové dvouher obdrží 2,2 milionu liber, v přepočtu přes 65 milionů korun. Poražení v 1. kole dostanou 35 tisíc liber (přes milion korun).