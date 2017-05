Praha - Při proslovu na kurtu se Kristýně Plíškové zadrhl hlas a z očí jí vytryskly slzy. Tak moc byla česká tenistka zklamaná po prohraném finále turnaje WTA Tour na pražské antuce. Ale finálová účast pro ni znamenala velkou vzpruhou do další části sezony.

Plíšková sahala na J&T Banka Prague Open po triumfu, ale duel proti Němce Moně Barthelové do vítězného konce nedotáhla a prohrála 6:2, 5:7 a 2:6.

"Je to obrovské zklamání. Strašně moc jsem chtěla vyhrát. Vyhrávají tady Češky, tak jsem si říkala, že bych se mohla přidat," řekla levou rukou hrající Plíšková, dvojče světové trojky Karolíny, která ve Stromovce zvítězila předloni.

Zklamání na Kristýnu Plíškovou dolehlo při vyhlášení. Poděkovala fanouškům za podporu a pak se zajíkla. "Tohle u mě není normální, nezvládla jsem to," komentovala slzy stékající po tváři. Ocenila reakci obecenstva, které ji v době, kdy si utírala vlhké oči, podpořilo potleskem. "Jsem šťastná, jak vzali mé slzičky," uvedla.

Na tiskovou konferenci přišla už vyrovnaná v doprovodu tříleté sestry Ellen a přemýšlela, v které fázi se finále zlomilo. Tím okamžikem byla osmá hru druhého setu. Vedla 4:3 a podávala, ale servis ztratila. "Ztuhla jsem a udělala zbytečnou dvojchybu. Do té doby mi přišla zlomená ona a pak se to otočilo," řekla Plíšková.

Ještě jednou vyzdvihla podporu diváků. Těch se v areálu během týdne vystřídalo přes dvacet tisíc a především domácím hráčkám pomáhali. " Byli neskuteční. Celý týden mi to pomáhalo se zvednout, když to nešlo nebo jsem byla nervózní," řekla.

Ocenila i fakt, že finále sledovala dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, která léčí zraněné prsty levé ruky po prosincovém přepadení. "Je hodná, že se přišla podívat. Asi ji mrzí, že nehraje, ale věřím, že bude brzy fit," řekla Plíšková.

Zásluhu na vzestupu Plíškové od loňského podzimu má kouč Martin Fassati. Angažovala ho po US Open a od té doby vyhrála turnaj v Taškentu a "zabydlela" se v první stovce žebříčku. "Když jsem s ním začala, tak jsem byla ve špatné situaci. Udělali jsme ohromný kus práce. On mě pořád podporuje a klape nám to nejen po tenisové stránce, ale sedíme si i lidsky. To je podle mě nejdůležitější," řekla rodačka z Loun.

Fassati je ostříleným koučem, který v minulosti vedl mimo jiné Petru Cetkovskou. "Zkušeností má dost a asi už si toho s holkama taky dost zažil. Nejsem určitě první, která u tenisu vyšiluje. To je hodně znát," usmála se Plíšková.

Z Prahy nyní rychle zamíří do Madridu, kde se v 1. kole utká s třetí nasazenou Simonou Halepovou. "Týden v Praze mi dal hodně a dodal sebedůvěry, že můžu hrát taky na antuce. Doufám, že na to aspoň trochu navážu," přála si.