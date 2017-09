New York - Světová jednička Karolína Plíšková prohrála na US Open s Američankou Coco Vandewegheovou úvodní set v tie-breaku. Ve zkrácené hře uhrála Češka jen čtyři body. Plíškové jde nejen o postup do semifinále, ale také o udržení se na tenisovém trůnu. Pokud zopakuje ve Flushing Meadows loňské finále, zůstane v čele žebříčku i po newyorském grandslamu. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou vyhrály první set nad Dabrowskou a Sü I-fan 6:3. Ve druhém ale prohrávají 1:3, duel byl přerušen kvůli dešti.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Vandewegheová (20-USA) 6:7 (4:7).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Šafářová, Strýcová (3-ČR) - Dabrowská (Kan.), Sü I-fan (Čína) 6:3, 1:3 - přerušeno pro déšť.