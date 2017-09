New York - S těžkou hlavou hraje tenistka Karolína Plíšková grandslamové US Open. Druhý zápas po sobě otáčela v New Yorku skóre a ve třetím kole s Číňankou Čang Šuaj dokonce odvrátila i mečbol.

"Kája se ocitla v klinické smrti," komentoval trenér Plíškové David Kotyza okamžik, kdy byla na hraně vyřazení a připravil by ji o post světové jedničky. Nakonec zápas nad dobře hrající soupeřkou ovládla 3:6, 7:5 a 6:4.

Rozhodující se ukázalo, že Plíšková opět zahrála velké míče v důležitých okamžicích. Především při mečbolu, který zahnala ranou z forhendu po lajně. "To ji taky odlišuje od zbytku holek. Některé hrají lépe než ona nebo mají lepší pohyb, Kája si ale dokáže najít cestu, jak vydržet a na konci to zvládnout nervově," chválil kouč.

Kotyza uvedl, že časově byla sedmadvacátá nasazená Čang Šuaj možná i povětšinou lepší hráčkou. "Ale neposkládala to správně. Na konci už jsem Káje věřil," řekl bývalý trenér Petry Kvitové, který ve středu oslavil padesátku.

Plíšková po postupu na kurtu na sebe nezvykle hlasitě zakřičela a radovala se. Dostala ze sebe emoce po náročném utkání. "Takhle to je, když vytahuje zápas z těžké situace," řekl Kotyza a rád by svěřenkyni dostal do stavu, v němž byla cestou do semifinále French Open. "Vůbec nic nečekej, ale zkus tam nechat všechno, potom si to zhodnotíme. Ale nesmí se dívat ani moc dopředu, ani moc dozadu."

Podle Kotyzy je Plíšková hodně přemýšlivý typ. Dokáže věci analyzovat, což je možná trochu na škodu. "Potom má v domečku na krku zbytečně moc hraček v pokojíčku, některé tam nemají co dělat a bylo by potřeba to tam uklidit a vyházet je z okna. Aby tam bylo víc prostoru pro kotrmelce," uvedl Kotyza.

Plíšková se vyrovnává s tlakem, pod kterým je díky faktu, že je světovou jedničkou. Navíc má sama na sebe někdy až přehnané nároky. "Odehrála slušné zápasy před US Open, ale možná paradoxně tím od sebe očekávala od začátku turnaje velký výkon. Ten úplně nepřišel a očekávání se srazilo s realitou," vystihl Kotyza.

Na tréninku se snaží pracovat na silných stránkách Plíškové - servisu a forhendu. "Nemá cenu jí zdůrazňovat, co bylo špatně," řekl. Navíc byl rád, že je schopna o věcech s týmem i mluvit. "Kája není totálně otevřený typ člověka. Své věci si ráda zpracovává v sobě, což je v pořádku. Pokud má ale pocit, že tohle musí ven, tak se o tom pobavíme, což je plus a dobrým znamením," uvedl Kotyza.

Otázkou je, jak Plíškovou uvolnit, aby se příliš nedostávala pod tlak. "Ona si udělá radost, když se projde s platební kartou po Páté Avenue a pak nemusíme dělat nic. Takový režim by byl fajn zachovat," vtipkoval trenér Kotyza.