Cincinnati (USA) - Tenistka Karolína Plíšková na osmý pokus porazila poprvé v kariéře Polku Agnieszku Radwaňskou a po výhře 6:3, 6:3 postoupila v Cincinnati do druhého kola. Do něj se nedostala Markéta Vondroušová, kterou světová šestnáctka Ashleigh Bartyová z Austrálie zdolala 6:3, 7:5.

Pro devátou nasazenou Plíškovou představovalo vítězství nad neoblíbenou soupeřkou úspěšný debut pod vedením Rennae Stubbsové, která v její trenérské lóži nahradila propuštěného Tomáše Krupu. S aktuálně 38. hráčkou světa Radwaňskou až do dnešního dne Plíšková prohrála všech 14 setů za sebou, ale od úvodu šla razantně za svým cílem tuto bilanci změnit.

Za stavu 4:1 sice předloňská vítězka turnaje v Cincinnati jedinkrát v zápase ztratila servis, ale výhodu brejku si udržela. Při vedení 5:3 si pak Plíšková v dlouhém gamu se šesti shodami vypracovala pět brejkbolů a ten poslední díky nepřesnému úderu Radwaňské proměnila. V druhé sadě se české hráčce podařil rozhodující brejk na 5:3, následně zápas dopodávala čistou hrou a zakončila ho čtvrtým esem.

"Vidíte, jsem s ní čtyři dny, což není moc, a poprvé v životě jsem porazila Radwaňskou," řekla Plíšková s úsměvem o přínosu Stubbsové. "Neříkám, že je to jen díky ní, ale pravdou je, že se cítím hodně dobře a jsem na kurtu šťastná, což se mi už nějaký čas nedařilo. Potřebuju si to trochu víc užívat, když si to neužívám, nehraju dobrý tenis. To je pro mě nejdůležitější," dodala šestadvacetiletá lounská rodačka, jež loni touto dobou byla světovou jedničkou.

Po vyřazení Vondroušové, Barbory Strýcové a Kateřiny Siniakové tak Plíšková uspěla v Cincinnati jako jediná Češka v 1. kole. Její další soupeřkou bude Běloruska Aryna Sabalenková. Přímo do 2. kola byla nasazená Petra Kvitová, jež se na úvod utká s hvězdnou Američankou Serenou Williamsovou.

Vondroušová se dostala v Cincinnati do hlavní soutěže díky volné kartě a absolvovala premiéru pod trenérským duem Jiří Hřebec, Jan Hernych. Po prvním setu, jenž byl záležitostí favorizované Bartyové, měla 102. hráčka žebříčku dobrou šanci na vyrovnání stavu. V druhé sadě vedla 5:3 a v následujícím gamu měla setbol, ale semifinalistka předchozího turnaje v Montrealu ho odvrátila a vývoj otočila.

V dvanácti gamech druhé sady si hráčky udržely servis jen pětkrát. Devatenáctiletá Vondroušová darovala soupeřce hned devět bodů dvojchybami.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati

(tvrdý povrch, muži dotace 6,335.970 dolarů / ženy 2,874.299 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Kyrgios (15-Austr.) - Kudla (USA) 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (11:9), Raonic (Kan.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:3, Haase (Niz.) - Krajinovič (Srb.) 4:6, 6:2, 6:3, Čong Hjon (Korea) - Sock (USA) 2:6, 6:1, 6:2, Copil (Rum.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:2, Chačanov (Rus.) - Ramos (Šp.) 2:6, 6:3, 6:2, Čorič (Chorv.) - Medveděv (Rus.) 6:2, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (9-ČR) - A. Radwaňská (Pol.) 6:3, 6:3, Bartyová (16-Austr.) - Vondroušová (ČR) 6:3, 7:5, Mertensová (15-Belg.) - Rybáriková (SR) 6:4, 6:2, Makarovová (Rus.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:2, Sakkariová (Řec.) - Ósakaová (Jap.) 6:3, 7:6 (10:8), Anisimovová (USA) - Babosová (Maď.) 6:3, 6:4, Mariaová (Něm.) - Kiicková (USA) 5:7, 6:3, 6:3, Kanepiová (Est.) - Lepchenková (USA) 2:6, 6:3, 6:1, Pavljučenkovová (Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:1, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Makarovová (7-ČR/Rus.) - Matteková-Sandsová, Šafářová (USA/ČR) 5:7, 4:4 skreč, N. Kičenoková, Anastasia Rodionovová (Ukr./Austr.) - Jakupovičová, Voráčová (Slovin./ČR) 7:6 (7:5), 6:1.