Madrid - Tenistka Karolína Plíšková porazila na antukovém turnaji v Madridu poprvé na WTA Tour světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska a po výhře 6:4, 6:3 je v semifinále. V něm se může utkat s Petrou Kvitovou, jež se v závěru dnešního programu střetne ve čtvrtfinále s Ruskou Darjou Kasatkinovou.

Šestadvacetiletá Plíšková zdolala stejně starou Halepovou poprvé po šesti předchozích porážkách na okruhu. Jedinou dosavadní výhru si česká tenistka připsala předloni ve Fed Cupu. "Je to úžasný pocit po těch šesti porážkách. Myslela jsem, že ji snad nikdy neporazím. Výborně jsem podávala a všechno mi vycházelo. Bylo to perfektní, zápas byl dobrej," pochvalovala si Plíšková.

Po výhře na turnaji ve Stuttgartu prodloužila svoji vítěznou sérii na devět utkání. "Jsem ze svých výkonů a téhle šňůry na antuce pořád překvapená," řekla svěřenkyně kouče Tomáše Krupy.

"Přitom jsem měla (v Madridu) těžké vylosování. Kdybych znala soupeřky dopředu, řekla bych si, že jedno kolo bude skvělý, a teď jsem v semifinále. Vždycky jsem si říkala, že by mi to tady mělo vyhovovat," uvedla Plíšková, jež na španělské antuce vyřadila i bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou z Běloruska a vítězku US Open Sloane Stephensovou z USA.

S Halepovou světová šestka většinu zápasu dominovala a ukončila ho při podání soupeřky čistou hrou. Halepová měla navrch pouze v úvodu, kdy vzala Češce hned její první servis a ujala se vedení 2:0. Plíšková však rychle srovnala, na podání už po zbytek zápasu nezaváhala a sama připravila rumunskou antukářku o servis ještě třikrát.

Vítězstvím za 69 minut pomstila Plíšková své dvojče Kristýnu, kterou finalistka letošního Australian Open vyřadila v předchozím kole. Zároveň ukončila patnáctizápasovou šňůru Halepové v Madridu, kde Rumunka získala tituly v předchozích dvou letech

"Možná jsem nehrála nejlépe, ale možná mi ona tu hru nedovolila předvést. Hrála výborně," pochválila Halepová Plíškovou.

Turnaj mužů a žen v Madridu

(antuka):

Muži (dotace 7,190.930 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

A. Zverev (2-Něm.) - Donskoj (Rus.) 6:2, 7:5.

Dvouhra - 3. kolo:

Edmund (Brit.) - Goffin (8-Belg.) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 6,685.828 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Halepová (1-Rum.) 6:4, 6:3, Garciaová (7-Fr.) - Suárezová (Šp.) 6:2, 6:3.