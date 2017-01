Brisbane (Austrálie)/Praha - Poprvé v kariéře vstoupila Karolína Plíšková do tenisové sezony na okruhu WTA ziskem turnajového titulu. Přitom měla po minulém náročném roce i kvůli nemoci omezenou přípravu, měsíc trénuje pod vedením nového kouče Davida Kotyzy, ale v Brisbane dominovala.

"Teď už to může být jenom horší," vtipkovala Plíšková v telefonickém rozhovoru pro česká média. "Začátek to je fakt dobrý na to, že jsem přípravu neměla úplně dobrou. Je to důležitý, ale neznamená to, že se musí dařit celou sezonu," uvedla loňská finalistka US Open.

Před cestou do Austrálie začátkem prosince oznámila spolupráci s Kotyzou, bývalým koučem Petry Kvitové. Z přípravy ale vypadla kvůli chřipce. "Brala jsem týden antibiotika. Nestihla jsem kvůli tomu extraligu, takže jsem před odletem do Austrálie hrála jenom jednou."

V Brisbane byla pět dní předem a doháněla tréninkové manko. "Pár zápasů bylo lepších a pár horších, ale všechny jsem zvládla, takže fajn. Moc jsem fakt netrénovala, vyměnila jsem trenéra, ale všechno si sedlo a klape," pochvalovala si Plíšková.

V pěti zápasech ztratila jen set, a to ve čtvrtfinále, v kterém poprvé v kariéře porazila Italku Robertu Vinciovou. "Ta mi zatopila nejvíc. Ona je pro mě hrozně nepříjemná soupeřka. Musím pořád chodit hodně do kolen a hraje mi všechno do bekhendu. Tenhle zápas jsem si trochu přetrpěla a tím jsem se i zlepšila, protože poslední dva zápasy jsem hrála líp a líp," řekla čtyřiadvacetiletá tenistka.

Předchozí úspěchy sbírala pod vedením Jiřího Vaňka, ale po finále Fed Cupu oznámili, že jejich spolupráce končí. "Myslím, že to byl nakonec vlastně dobrý krok, i když nevznikl z mé strany. Bylo asi na čase zase nějaké věci změnit," uvedla. Věří, že s Kotyzou přijde nový impulz. "Může mi dát pár nových věcí, co mi Jirka nedal nebo neviděl. Každý z nich má trošku jiný styl práce, takže změna mi může jenom pomoct," míní.

Na své hře nechce nic zásadně měnit. Pořád se hodlá opírat o razantní servis a agresivní hru. "To bude platit vždycky. Tohle se nezmění, ani kdybych měla dalších deset nových trenérů," řekla Plíšková. Od Kotyzy očekává taktické drobnosti a už v Brisbane se jí porady líbily. "To jsme s Jirkou (Vaňkem) úplně neřešili. Příprava na zápasy je fakt dobrá. Jdu na kurt s čistou hlavou a vím, co hrát," řekla.

Před Australian Open by měla příští týden hrát ještě v Sydney. V pavouku má v 1. kole za soupeřku Američanku Sloane Stephensovou, ale uvažuje, že se odhlásí. "Musela bych hrát už v pondělí. Tady jsem přitom měla pět zápasů. I když ne všechny byly těžký, je to přeci jen týden tenisu. Potřebuju taky na chvíli vypnout, něco natrénovat a ne jít jen ze zápasu na zápas. Chci se připravit trošku líp na Melbourne, takže do Sydney asi nepojedu," řekla Plíšková.