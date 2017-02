Ostrava - Zatímco k sobotní povinné výhře nad španělskou dvojkou Larou Arruabarrenaovou se na ostravském kurtu podle svých slov protrápila, v dnešní bitvě jedniček tenistka Karolína Plíškova po excelentním výkonu smetla Garbiňe Muguruzaovou 6:2 a 6:2. Třetí hráčka světa tak obě své dvouhry v utkání 1. kola Fed Cupu vyhrála a vytvořila tím silný základ pro postup.

"Dneska to bylo lepší, hra se zvedla. Se soupeřkou se zvedá i moje úroveň a hraje se mi líp. Dneska jsem se na kurtu cítila o hodně líp než v sobotu," řekla Plíšková, která šla na dvorec povzbuzena videovzkazem od zraněné spoluhráčky Petry Kvitové. "Byli jsme tím překvapeni, nikdo z nás o tom nevěděl. Je fajn, že nám Petra fandí takhle na dálku, když už tu s námi není."

I když na sebe narazily dvě hráčky z elitní světové desítky, průběh byl jednoznačný. Už ve čtvrté hře Plíšková prolomila soupeřčin servis a k vlastnímu podání dnes přidala i lepší return. "Ten return byl oproti včerejšku o hodně lepší, ale bylo to i tím, že její servis se mi returnoval o hodně líp," řekla Plíšková.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Loun si myslí, že Muguruzaová už je ve vzájemných zápasech svázaná špatnou bilancí. Z pěti turnajových soubojů čtyřikrát prohrála. "Myslím, že ona to už má v hlavě. Když to navíc bylo v obou setech 4:1, 4:1, tak to na ni mohlo dolehnout. Pro ni je moje hra asi nepříjemná, nervózněji už začala. Někde to tam asi je," řekla Plíšková, která Španělku porazila popáté v řadě.

Na své hře dnes Plíšková nenalezla žádné zásadní nedostatky. "Dneska to bylo bez jediné komplikace. Včera jsem si to protrpěla, sobota je vždycky těžší, ale musela jsem si tím projít. Proti jedničce se mi hraje líp, věděla jsem, že musím hrát dobře, jinak že prohraju, a věděla jsem, že budu hrát líp. Důležité bylo, že jsem si tu úroveň držela celý zápas," řekla Plíšková.