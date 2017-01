Melbourne - Tenistka Karolína Plíšková je největší českou nadějí na nadcházejícím Australian Open. Světová pětka patří díky svému servisu a razantní hře k největším favoritkám na titul z prvního grandslamu sezony.

Na obhajobu trofeje myslí světová jednička Němka Angelique Kerberová, ale vrátit se na trůn a získat rekordní třiadvacáté grandslamové vítězství ve dvouhře se pokusí Američanka Serena Williamsová. Počítat se musí s Polkou Agnieszkou Radwaňskou, Rumunkou Simonou Halepovou i Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Mezi muži se nejvíce mluví o dvou hráčích. Premiérově by rád v Melbourne zvítězil lídr světového žebříčku Brit Andy Murray, naopak pozici krále Austrálie nechce opustit Srb Novak Djokovič. Útočit bude již na rekordní sedmý vavřín.

Čtyřiadvacetiletá Plíšková poprvé prorazila na grandslamu loni postupem do finále US Open. "Nikoho se nebojím. Soupeřek ani sebe, diváků, ničeho. Jsem schopna porazit kohokoli, když budu hrát dobře," řekla Plíšková před Australian Open po titulu v Brisbane, kterým vstoupila do sezony a ukázala tak svoji sílu.

Česká tenistka, která dvě sezony po sobě dala nejvíce es na okruhu WTA, si věří na postup do osmifinále. "A pak se uvidí, jakou budu mít soupeřku. Jsem ale schopná se vypořádat s kteroukoli, i když ne každá mi úplně sedí," řekla Plíšková a tlaku se nebála. "Slýchám kolem sebe častěji, že vyhraju grandslam, ale neřeším, jestli to přijde letos nebo za rok. Snažit se budu hrát co nejlépe na každém z nich."

Do sezony vstoupila vítězně pod vedením nového kouče Davida Kotyzy, bývalého trenéra Petry Kvitové, která kvůli pořezaným prstům z prosincového přepadení letos v Austrálii chybí. "Někde v její hlavě dřímá šampionka, jen ji potřebujeme najít a probudit," řekl Kotyza začátkem ledna v rozhovoru pro WTA Insider.

Kerberová loni titulem na Australian Open rozjela životní sezonu a doufá, že na ni letos naváže. "Tady všechno začalo. Vím, že jsem teď pod větším tlakem, ale zkusím si to užívat jako loni a využít zkušeností z minulého roku," plánovala Němka.

Djokovič loňským šestým titulem v Melbourne vyrovnal Roye Emersona a nyní má před sebou výzvu v podobě sedmého. "007, proč ne? Možná to letos přijde a znělo by dobře: sedmý v roce 2017," smál se Srb před turnajem.

V Dauhá porazil ve finále Murrayho a pochvaloval si ideální start do sezony. "Doufám, že na to navážu. Jsem nažhavený a tady jako doma," řekl Djokovič, který Australian Open vyhrál v letech 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016.

Australská tenisová legenda Ken Rosewall očekává nejvíce právě od dvojice současných lídrů Murrayho s Djokovičem. "Oba ční nad ostatními a dle mého odhadu je lehkým favoritem Murray," míní čtyřnásobný vítěz turnaje Rosewall.

Z českých mužů má tradičně největší šance Tomáš Berdych, který se pokusí zopakovat nebo vylepšit semifinálovou účast z let 2014 a 2015. Poprvé na grandslamu bude hrát pod superkoučem Goranem Ivaniševičem. "Hlavní cíl je pokusit se získat grandslamový titul," řekl wimbledonský vítěz z roku 2001 Ivaniševič na začátku spolupráce s Berdychem, který hrál finále Wimbledonu 2010.

Zastavit Murrayho a Djokoviče můžou Kanaďan Milos Raonic či Japonec Kei Nišikori a stále se musí počítat s dvojicí nedávných vládců: se sedmnáctinásobným vítězem grandslamů Švýcarem Rogerem Federerem a Španělem Rafalem Nadalem.

Vítězové dvouher získají 3,7 milionu australských dolarů (70 milionů korun). Hráč vyřazený v prvním kole hlavní soutěže si vydělá 50 tisíc australských dolarů (943.000 korun).

Los 1. kola tenisového grandslamového turnaje Australian Open v Melbourne:

Ženy:

Kerberová (1-Něm.) - Curenková (Ukr.),

hráčka z kvalifikace - Witthöftová (Něm.),

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) - Golubicová (Švýc.),

Švedovová (Kaz.) - Beguová (27-Rum.),

Kasatkinová (23-Rus.) - Pcheng Šuaj (Čína),

Chiricová (USA) - Bouchardová (Kan.),

Parmentierová (Fr.) - Doiová (Jap.),

Vandewegheová (USA) - Vinciová (15-It.),

Suárezová (10-Šp.) - Čepelová (SR),

Chromačevová (Rus.) - Cirsteaová (Rum.),

Riskeová - Brengleová (obě USA),

hráčka z kvalifikace - Šuaj Čang (20-Čína),

Sevastovová (32-Lot.) - Hibinová (Jap.),

Kučová (SR) - McHaleová (USA),

Crawfordová - Davisová (obě USA),

Erakovicová (N. Zél.) - Muguruzaová (7-Šp.),

Halepová (4-Rum.) - Rogersová (USA),

Bartyová (Austr.) - Becková (Něm.),

hráčka z kvalifikace - Aiavaová (Austr.),

Tigová (Rum.) - Puigová (29-Portor.),

Bertensová (19-Niz.) - Lepchenková (USA),

Tuan Jing-jing (Čína) - hráčka z kvalifikace,

hráčka z kvalifikace - Naraová (Jap.),

Kozlovová (Ukr.) - V. Williamsová (13-USA),

Svitolinová (11-Ukr.) - Voskobojevová (Kaz.),

Schiavoneová (It.) - hráčka z kvalifikace,

Kingová (USA) - hráčka z kvalifikace,

Rodinová (Rus.) - Pavljučenkovová (24-Rus.),

Siegemundová (26-Něm.) - Jankovičová (Srb.),

SINIAKOVÁ (ČR) - Görgesová (Něm.),

Tatishviliová (USA) - Fourlisová (Austr.),

Duqueová-Mariňová (Kol.) - Kuzněcovová (8-Rus.),

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (5-ČR) - Sorribesová (Šp.),

hráčka z kvalifikace - Niculescuová (Rum.),

hráčka z kvalifikace - Ostapenková (Lot.),

Arruabarrenaová (Šp.) - Putincevová (31-Kaz.),

Gavrilovová (22-Austr.) - Broadyová (Brit.),

Konjuhová (Chorv.) - Mladenovicová (Fr.),

Koviničová (Č. Hora) - Saj-saj Čeng (Čína),

Giorgiová (It.) - Bacsinszká (12-Švýc.),

Vesninová (14-Rus.) - hráčka z kvalifikace,

Minellaová (Luc.) - Linetteová (Pol.),

hráčka z kvalifikace - Larssonová (Švéd.),

Watsonová (Brit.) - Stosurová (18-Austr.),

Cornetová (28-Fr.) - Georgesová (Fr.),

Sakkariová (Řec.) - Kontaveitová (Est.),

Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Čchiang Wang (Čína),

Pironkovová (Bulh.) - A. Radwaňská (3-Pol.),

Cibulková (6-SR) - ALLERTOVÁ (ČR),

Knappová (It.) - Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan),

Erraniová (It.) - Ozakiová (Jap.),

Alexandrovová (Rus.) - Makarovová (30-Rus.),

Wozniacká (17-Dán.) - Rodionovová (Austr.),

Vekičová (Chorv.) - Cabreraová (Austr.),

Kumkhumová (Thaj.) - Ósakaová (Jap.),

Flipkensová (Belg.) - Kontaová (9-Brit.),

STRÝCOVÁ (16-ČR) - hráčka z kvalifikace,

Dayová (USA) - Petkovicová (Něm.),

Büyükakcayová (Tur.) - Dodinová (Fr.),

K. Bondarenková (Ukr.) - Garciaová (21-Fr.),

Babosová (25-Maď.) - Gibbsová (USA),

Falconiová (USA) - Sin-jün Chan (Čína),

Wickmayerová (Belg.) - ŠAFÁŘOVÁ (ČR),

Bencicová (Švýc.) - S. Williamsová (2-USA).