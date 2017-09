New York - Karolínu Plíškovou dělil jeden míč od vyřazení z grandslamového US Open, světová jednička ale odvrátila Číňance Čang Šuaj mečbol a zápas třetího kola vyhrála 3:6, 7:5 a 6:4. Do osmifinále postoupila i Lucie Šafářová, která si poradila s Japonkou Kurumi Naraovou 6:3 a 6:2.

Pokud Plíšková i Šafářová pondělní zápasy zvládnou, potkají se ve Flushing Meadows ve čtvrtfinále.

Plíšková má stále naději, že zůstane po US Open světovou jedničkou. O první místo nyní bojuje se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Česká jednička musí obhájit loňské finále, aby měla šanci trůn udržet, ale nemusí jí stačit ani titul v případě, že se ve finále utká s Muguruzaovou.

"Nehrála jsem zase moc dobře a jsem ráda, že jsem prošla dál," oddechla si Plíšková v rozhovoru na dvorci. Na úvod sice sebrala Čang Šuaj servis, ale vzápětí přišla po chybách dvakrát o své podání. Číňanka se výborně pohybovala, mixovala údery rychlé s přelifotvanými a často se vydávala i na síť. Plíšková prohrávala rychle 1:4 a set, v němž ji soupeřka přestřílela 17:7 na vítězné údery, ztratila.

Pak se hra vyrovnala, jenže Plíšková stále nehrála ideálně. Za stavu 4:4 po chybách ztratila servis a Čang Šuaj podávala na vítězství. Měla i mečbol, ale Plíšková zahrála nejlepší forhend utkání - napálila vítězný míč po lajně. "Nehrála jsem moc forhendů po laně. Řekla jsem si, že to je moje poslední šance, tak jsem do toho šla," popsala. Pak srovnala na 5:5, povzbuzená vyhrála i další dva gamy a udržela se ve hře o postup.

Před třetím setem si nechala ošetřit předloktí pravé ruky. "Snad to není nic vážného a budu připravena na další zápas," řekla. Na úvod rozhodující sady přišla o servis. I tentokrát však zůstala silná a stav 0:2 otočila v dlouhých výměnách na 3:2. Číňana vrátila hodně míčků a Plíšková se na body nadřela. Rozhodující brejk získala v desáté hře a po bekhendovém míči proměnila první mečbol.

V osmifinále narazí buď na Rumunku Monicu Niculescuovou, nebo na Američanku Jennifer Bradyovou, přemožitelku Barbory Strýcové z 2. kola.

Šafářová si postupem do osmifinále vyrovnala svůj nejlepší výsledek ve dvouhře na závěrečném grandslamu sezony. Proti Naraové od začátku na dvorci dominovala. V obou sadách šla rychle do vedení a 116. hráčku žebříčku přehrávala agresivitou i přesností. Češka nasázela 34 vítězných úderů a vyhrála za hodinu a devět minut.

V osmifinále US Open byla Šafářová poprvé v roce 2014. O vylepšení se pokusí v pondělí, kdy bude hrát buď s desátou nasazenou Agnieszkou Radwaňskou z Polska, nebo s turnajovou dvacítkou Američankou Coco Vandewegheovou.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (6-Rak.) - Mannarino (30-Fr.) 7:5, 6:3, 6:4, Kohlschreiber (32-Něm.) - Millman (Austr.) 7:5, 6:2, 6:4, Dolgopolov (Ukr.) - Troicki (Srb.) 6:1, 6:0, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Šafářová (ČR) - Naraová (Jap.) 6:3, 6:2, Karolína Plíšková (1-ČR) - Čang Šuaj (27-Čína) 3:6, 7:5, 6:4.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Matkowski (8-ČR/Pol.) - Huberová, Thomas (USA) 6:4, 6:4.