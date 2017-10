Singapur - Tenistka Karolína Plíšková si na Turnaji mistryň na závěr základní skupiny připsala první prohru, po dvou jasných vítězstvích podlehla v Singapuru Lotyšce Jeleně Ostapenkové 3:6, 1:6. Postup do semifinále i prvenství ve skupině už měla Plíšková zajištěné, naopak Ostapenková byla už před utkáním z dalších bojů vyřazena. Andrea Hlaváčková s Maďarkou Timeou Babosovou porazily v úvodním utkání čtyřhry španělsko-slovinský pár María José Martínezová, Andreja Klepačová 6:3, 6:4 a postoupily do semifinále.

Zatímco v předchozích duelech s Američankou Venus Williamsovou i Španělkou Garbiňe Muguruzaovou ztratila Plíšková servis vždy pouze jednou, dnes ho proti vítězce letošního French Open neudržela hned pětkrát. V prvním setu vedla 3:2, ale poté již neuhrála ani game.

Ve druhé sadě turnajová i světová trojka rychle prohrávala 0:3. Pak sice čistou hrou snížila, avšak to bylo z její strany vše. Ostapenková zápas bez problémů dopodávala a po necelých 70 minutách proměnila první mečbol. Po dvou porážkách ve vzájemných zápasech porazila Plíškovou poprvé v kariéře.

Lotyška si díky premiérovému vítězství na turnaji zajistila prémii 153 tisíc dolarů. Naopak Plíšková přišla kromě finanční odměny o šanci připsat si navíc 125 bodů, které mohou být důležité v boji o post světové jedničky na konci roku.

O druhé postupové místo z Bílé skupiny se v přímém souboji střetnou Williamsová s Muguruzaovou. Po nich se na kurt dostane i Květa Peschkeová, jež se spolu s Annou-Lenou Grönefeldovou pokusí překvapit světové jedničky Martinu Hingisovou a Chan Yung-jan.

Hlaváčková s Babosovou jsou na Turnaji mistryň v semifinále

V semifinále Hlaváčkovou s Babosovu čekají vítězky duelu mezi světovými jedničkami Martinou Hingisovou s Chan Yung-jan a Květou Peschkeovou s Annou-Lenou Grönefeldovou.

Turnajové trojky Hlaváčková s Babosovou v prvním setu dvakrát prolomily podání soupeřek, zatímco samy nečelily ani jednomu brejkbolu. Po dalším brejku v šesté hře druhé sady směřovala česko-maďarská dvojice k bezproblémové výhře, avšak za stavu 5:4 poprvé v zápase ztratila podání. Hned v dalším gamu ale Hlaváčková s Babosovou utkání po necelé hodině a půl ukončily.

Česko-maďarský pár si připsal šestnácté vítězství z posledních sedmnácti zápasů. Před cestou do Singapuru vyhrál moskevský Kremlin Cup, předtím byl ve finále v Pekingu a v září triumfoval v Québecu a Taškentu.

"Po US Open jsme odehrály spoustu zápasů, možná třeba na menších turnajích, ale dodaly nám hodně sebevědomí a zkušeností," uvedla po vítězství Hlaváčková. "Zápasy nic nenahradí. Jsou situace, které nenatrénujete, a dneska se to ukázalo. Za stavu 5:4 jsme dokázaly odehrát dobrý game, i když jsme to předtím nedoservírovaly. To proto, že máme tolik odehráno," řekla jednatřicetiletá česká tenistka, která byla v roce 2012 ve finále Turnaje mistryň s Lucií Hradeckou. Předloni spolu hrály semifinále a loni vypadly hned ve čtvrtfinále.

O sedm let mladší Babosová, s kterou začala Hlaváčková hrát na jaře po náhlém rozchodu s Číňankou Pcheng Šuaj, je při třetí účasti na Turnaji mistryň v semifinále poprvé.

Turnaj mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - Bílá skupina:

Ostapenková (7-Lot.) - Karolína Plíšková (3-ČR) 6:3, 6:1,

13:30 V. Williamsová (5-USA) - Muguruzaová (2-Šp.).

1. Plíšková 3 2 1 4:2 2 2. Muguruzaová 2 1 1 2:2 1 3. Williamsová 2 1 1 2:3 1 4. Ostapenková 3 1 2 3:4 1

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hlaváčková, Babosová (3-ČR/Maď.) - Martínezová, Klepačová (7-Šp./Slovin.) 6:3, 6:4.

Hingisová, Chan Yung-jan (1-Švýc./Tchaj-wan) - Peschkeová, Grönefeldová (6-ČR/Něm.).