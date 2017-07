Londýn - Tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová patřily k favoritkám Wimbledonu, ale předpovědi nenaplnily. Obě vypadly předčasně a podle legendární Martiny Navrátilové je vidět, že současné generaci chybí osobnost, která by dokázala prorazit a stabilněji dominovat.

"Ženský tenis je teď vyrovnaný a nikdo nemůže ty dveře otevřít, vybouchnout," řekla v Londýně devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry Navrátilová.

S výjimkou nyní těhotné Sereny Williamsové nevyhrála žádná z tenistek v poslední době grandslam více než dvakrát. Dva vavříny mají Kvitová, Němka Angelique Kerberová a Běloruska Viktoria Azarenková a jeden Španělka Garbiňe Muguruzaová.

"Mrzí mě, že se nová generace zatím neprosadila. Čas od času vyhrajou, ale nikomu nevěříte, že to zopakuje," řekla šedesátiletá Navrátilová. "Když mi bylo 35 let, tak už Steffi (Grafová) vyhrála dvanáct grandslamových titulů, na ni se dotahovaly Monika Selešová a Jennifer Capriatiová. Ty nadějné to dokázaly."

Otázkou je, proč žádná z hráček nyní nevyčnívá. "Je to zajímavé," řekla bývalá světová jednička, ale odpověď nezná: "Nevím," pokrčila rameny.

Před Wimbledonem sama favorizovala v předpovědích své krajanky. Světové trojce Plíškové věřila o něco více než dvojnásobné vítězce Wimbledonu Kvitové, protože ta hrála teprve třetí turnaj po vážném zranění levé ruky z přepadení.

Jako první vypadla ve středu ve 2. kole Kvitová. S Madison Brengleovou prohrála ve třech setech a ke konci jí bylo z únavy nevolno. "Zničilo ji počasí. Nemá dostatek zápasů a fyzicky i psychicky se to nakumuluje. A ona nikdy nehraje, když je vedro. Ke konci zápasu vypadala, že úplně upadne," řekla Navrátilová.

Ve čtvrtek se po prohře na centrkurtu rozloučila s turnajem i Plíšková. Proti Slovence Magdaléně Rybárikové nedokázala dokončit nadějně rozehrané utkání. "Nevyužila své šance. Dveře musí zabouchnout, když má šanci," řekla Navrátilová.

Plíšková střídala v utkání výborné údery s lehkými chybami. "Poslední set a půl jsem držela dech, jestli zkazí, nebo zahraje vítězný míč. Měla výkyvy a člověk nevěděl, jestli to půjde do kurtu, nebo ne," podotkla Navrátilová a dodala, že hra Plíškové byla moc čitelná. "Předvídatelná. Magda tam běžela předem a čekala na míč. Udělala z ní lepší hráčku, než je. Rybáriková si pak věřila a Plíšková zas měla pochyby."

Svěřenkyně Davida Kotyzy Plíšková působila odevzdaně. Až moc flegmaticky. "Vím, že je kliďas venku a vevnitř se to vaří, ale někdy se to musí vařit i venku," připustila Navrátilová, že u Plíškové postrádala více emocí, které můžou hráčku vyburcovat k lepší hře.

Plnit roli favoritky může svazovat. Pro mnohé je to problém. Navrátilová si ale myslí opak. "To je hezký problém. Takovýhle problém byl vždycky dobrý," smála se vítězka osmnácti grandslamů ve dvouhře a doplnila: "Někdo to snáší líp. Pro Karolínu to je nový. A Kerberová třeba post světové jedničky vůbec nezvládla a přiznala to. Ale jak říkala Billie Jean (Kingová): Tlak je výsadou. Je to to, co chcete mít."