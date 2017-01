Melbourne - Poprvé hrála tenistka Karolína Plíšková grandslam v pozici jedné z favoritek a na Australian Open došla poprvé do čtvrtfinále. Očekávání možné vítězky v Melbourne nenaplnila, ale nebere to jako tragédii.

Plíšková prohrála s chorvatskou veteránkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou 4:6, 6:3 a 4:6. "Chtěla jsem si zahrát semifinále se Serenou (Williamsovou), to byl takový sen. Ale aspoň je co zlepšovat a nebudu příští rok obhajovat spoustu bodů," řekla turnajová pětka českým médiím v Melbourne.

Do role favoritky se dostala díky loňské účasti ve finále US Open. Její jméno tak odborníci i fanoušci skloňovali často ve spojení s očekávaným triumfem v Austrálii. "Role favoritky byla psychicky těžká, ale zvládla jsem to celkem dobře," hodnotila.

Vstup do sezony si Plíšková může pochvalovat. Získala titul v Brisbane a má zápasovou bilanci 9:1. "To jen tak někdo nemá. Je určitě skvělý start roku, lepší jsem ještě neměla," řekla Plíšková. "Nemůžu ale čekat, že to pořád půjde jako teď. Čekám, že přijde nějaká vlnka proher, ale nesmí být moc dlouhá," doplnila.

Navíc se Plíškové vydařil i úvod spolupráce s trenérem Davidem Kotyzou, s kterým se připravuje od prosince. "Na úvod všechno docela sedlo a víme, na čem pracovat. Děláme na věcech, na které jsem se předtím nesoustředila," řekla.

Čtyřiadvacetiletá tenistka se v novém vydání žebříčku WTA posune z pátého místa na třetí příčku a vylepší si životní maximum. "Jo, to je fajn. O dvě místa se posunout, to už v těchhle sférách jde celkem těžko. Číslo před jménem je pěkné, ale na jedničku mám asi daleko. Je pravda, že v Paříži a Wimbledonu neobhajuju skoro nic," uvedla.

Na prvním místě ve svých prioritách má dvojnásobná vítězka Fed Cupu zisk grandslamového titulu. Staví to výš než post světové jedničky. "Určitě je více grandslam, což by pak znamenalo asi i tu jedničku. Ale i kdybych měla vyhrát jeden grandslam a pak celý rok prohrávat, tak asi vezmu grandslam," usmála se.