Praha - Tenistka Karolína Plíšková zažívá nejlepší start do sezony v kariéře. O současné třetí hráčce světa se začalo mluvit i jako o možné budoucí jedničce, ale ona sama nechce na nejvyšší post myslet.

Plíšková letos vyhrála třiadvacet zápasů a prohrála jen čtyři. Má turnajové vavříny z Brisbane a Dauhá, na Australian Open došla do čtvrtfinále a na nedávných amerických turnajích v Indian Wells a Miami vypadla v semifinále.

"Je to zatím můj nejlepší úvod roku v životě. Mám spoustu vyhraných zápasů, úspěchů je hodně a porazila jsem dobré hráčky. Tři měsíce na betonu byly hodně kvalitní a teď uvidíme, jak se povede antuka," řekla pětadvacetiletá Plíšková na tiskové konferenci ke květnovému pražskému turnaji WTA Tour.

Stále častěji dostává otázky na post světové jedničky. Jsou otravné? "Přesně," rozesmála se a doplnila: "Neříkám, že to je nereálné, ale je třeba vyhrát grandslam nebo dva tři turnaje. Nyní nemám v plánu útok na jedničku. Nechci se k tomu upínat. Když se povede, bude to hezké, ale cíle mám jiné, to jsou grandslamy."

Postupem času změnila myšlení. Z pozice elitní hráčky už nejezdí na turnaje uhrát jen jedno dvě kola. "Cílem jsou momentálně tituly. Na každém turnaji jsem jednou z nejvýš nasazených a největší cenu pro mě má turnaj vyhrát," uvedla.

Nejraději by se do závěrečných kol dostávala na grandslamech. Tak jako loni na US Open, kde došla až do finále. "Přijdou Paříž (French Open) a Wimbledon, tak to bude další krok, abych uhrála něco i tam," hleděla Plíšková k vrcholným turnajům na antuce a trávě.

První přijde na řadu klouzavý "cihlový" povrch. Na tom se vytáhlé ranařce s dobrým servisem v minulosti moc nedařilo. "Asi všechno," řekla jedním slovem, co jí na antuce vadí. "S mým stylem je to těžší. Servis tam nepíše a pohyb není ideální."

Její nový trenér David Kotyza si ale myslí, že i na antuce má šanci se prosadit. A Plíšková tomu rovněž začíná věřit. "Všechno se musí sejít, ale mohla bych být dobře připravená, zápasů mám hodně a mohlo by to být lepší," doufá.

Nyní má Plíšková po turnajích v Americe čas na trénink. S Kotyzou plánuje pracovat na technických věcech a k tomu na kondici. I když letos převážně vyhrávala, často se svým tenisem nebyla úplně spokojena. "Nebylo to ideální. Je na čem pracovat. A když to vylepším a budu hrát dobře, třeba budu vyhrávat ještě víc."

Na turnaje se vrátí ve Stuttgartu a poté se objeví v Praze. Ještě před tím budou hrát Češky Fed Cup v USA a kapitán Petr Pála oznámí nominaci příští týden.