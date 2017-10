Singapur - Tenistka Karolína Plíšková se na Turnaji mistryň utká v Bílé skupině stejně jako před rokem se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. Dnešní los určil, že se v Singapuru dále střetne s Američankou Venus Williamsovou z USA a vítězkou Roland Garros Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

V Červené skupině jsou světová jednička Simona Halepová z Rumunska, Ukrajinka Elina Svitolinová, Dánka Caroline Wozniacká a Caroline Garciaová z Francie.

Se soupeřkami ve skupině má Plíšková dohromady pozitivní bilanci 9:3. Nejlépe je na tom s královnou Wimbledonu Muguruzaovou, nad kterou vede 6:2.

Loni Španělku porazila právě ve skupině v Singapuru, letos přidala výhry ve Fed Cupu a v Indian Wells, ale naposledy v Cincinnati prohrála. "V poslední době šla hodně nahoru, daří se jí. Všechny naše zápasy byly těžké," řekla Plíšková.

S vítězkou Turnaje mistryň z roku 2008 Venus Williamsovou se Plíšková utkala dvakrát a jednou vyhrála. "Byly to dva velmi těžké a vyrovnané zápasy. Naposledy jsem ji porazila na její domácí půdě při loňském US Open. Když se jí daří a cítí se dobře, je to proti ní hrozně těžké," konstatovala Plíšková.

Novicka na vrcholu sezony Ostapenková hraje rychle a razantně. "Je to střelkyně. Její slabinou je servis, ale odzadu má velmi nebezpečné údery," řekla česká esová královna o Lotyšce, kterou letos v Austrálii porazila 10:8 v třetí sadě.

V Singapuru Plíškovou doprovází přítel a manažer Michal Hrdlička, kondiční trenér Martin Nosko a v roli trenérky pomáhá Australanka Rennae Stubbsová.

Hráčky se utkají ve skupině každá s každou a vždy dvojice nejlepších postoupí do semifinále. Celková dotace činí sedm milionů dolarů a neporažená vítězka si může na konto připsat přes dva miliony. Hrát se začne v neděli 22. října.

"Sezona je hodně dlouhá a náročná, ale na takové myšlenky není čas. Teď je tady vrchol sezony a já udělám pro úspěch maximum," řekla Plíšková.

Červená skupina:

Simona Halepová (1-Rum.), Elina Svitolinová (4-Ukr.), Caroline Wozniacká (6-Dán.), Caroline Garciaová (8-Fr.)

Bílá skupina:

Garbiňe Muguruzaová (2-Šp.), Karolína Plíšková (3-ČR), Venus Williamsová (5-USA), Jelena Ostapenková (7-Lot.).