New York - Světová jednička Karolína Plíšková si zahraje na US Open třetí kolo. Po slabším začátku otočila zápas s domácí tenistkou Nicole Gibbsovou ve výhru 2:6, 6:3 a 6:4. Grandslam v New Yorku naopak ve 2. kole skončil pro Tomáše Berdycha, Barboru Strýcovou i Denisu Allertovou.

Plíšková před dvěma lety nadělila Gibbsové v Sydney dva kanáry, ale nyní je v centru pozornosti jako vedoucí hráčka žebříčku a tlak na US Open na ni je o to větší, že obhajuje finále. Na postup se hodně nadřela.

"Ve druhém setu jsem začala podávat o moc lépe, dala jsem pár es a pomohla jsem si. Někdy potřebujete podání více než jindy a to byl tenhle případ. Odzadu to totiž nebylo z mé strany moc dobré a doufám, že se zlepším," řekla Plíšková na kurtu.

Pro patnáctého nasazeného Berdycha bylo druhé kolo konečnou. S Ukrajincem Alexandrem Dolgopolovem prohrál 6:3, 1:6, 6:7 a 2:6. Navíc si nechal ošetřovat záda, která mu zatuhla ve spodní části podobně jako při prohře ve druhém kole French Open. Na grandslamech se mu tak letos povedl jen Wimbledon.

Dohrála rovněž turnajová třiadvacítka Barbora Strýcová po prohře s Američankou Jennifer Bradyovou hladce dvakrát 1:6. Allertová padla po boji s Japonkou Naomi Ósakaovou 3:6, 6:4 a 5:7. V dnešním programu ještě nastoupí Lucie Šafářová.

Berdych získal bez větších problémů první set, ale ve druhém uhrál jen jednu hru. Ve vyrovnané třetí sadě vedl 2:0, ale o brejk vzápětí přišel. Za stavu 5:4 odešel na ošetření mimo dvorec. Po návratu dospěl set do tie-breaku, v kterém český tenista po dvojchybě prohrával už 2:6, pak získal tři míče, ale při čtvrtém setbolu už Ukrajinec uspěl.

Před čtvrtým setem si nechal Berdych znovu na lavičce promasírovat spodní část zad. Od stavu 2:2 ale prohrál čtyři gamy v řadě a tím i celý zápas.

"Je to podobné jako v Paříži. Přetížení, únava, nebo jestli něco vážnějšího, to doufám ne, ale limituje mě to. Začal jsem bez problémů, ale po setu najednou mi ztuhnou spodní záda, levá strana, a hraju jenom z ruky," řekl Berdych.

"Není to ostrá píchavá bolest, ale omezený pohyb. Zkoušel jsem z toho něco dostat, hrát a bojovat dál, i to někdy může stačit, ale to nebyl tenhle případ," doplnil.

Na grandslamech se letos jednatřicetiletému Berdychovi dařilo pouze na trávě ve Wimbledonu, kde postoupil do semifinále. Ve druhém kole skončil také na antukovém French Open a v lednu na Australian Open došel jen o kolo dále.

Ve druhém kole skončil Berdych v New Yorku podruhé v kariéře. Předtím byl pro něj druhý zápas konečnou při premiéře v turnaji před 14 lety.

Strýcová začala špatně, rychle prohrávala 0:5 a v úvodním setu uhrála jen devět míčů. Podobný obrázek měla i druhá sada. Američanka (91. v pořadí WTA), která hraje hlavní soutěž US Open poprvé, hrála rychle a agresivně a Strýcová kazila. "Neměla jsem svůj den a nedala jsem tam ani balon. Nic mi nešlo," řekla.

Ke konci se jí v očích zaleskly slzy. "Do breku mi bylo. Bylo to zoufalství," přiznala. Za stavu 0:5 ve druhém setu odvrátila při podání Bradyové dva mečboly a podání soupeřce vzala. "Na grandslamu nechcete dostat kanára," řekla. Duel ale prodloužila jenom o hru, vzápětí totiž přišla pošesté o servis i o celý zápas.

Vypadla ve druhém kole stejně jako na Roland Garros a ve Wimbledonu. "Pořád jsem si říkala, že se to otočí, ale nebyla jsem trpělivá. Ani jsem nehrála rychle, ani jsem neservírovala," řekla a po zápase si znovu na mobilu přečetla výhrůžky smrtí. "To je v pohodě, to zvládneme," dodala, že je na podobné zprávy zvyklá.

Allertová držela s Ósakaovou, přemožitelkou obhájkyně titulu Němky Angelique Kerberové z prvního kola, ve výměnách krok. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém udržet podání. Allertová prohrávala 4:5, ale brejkem srovnala na 5:5. Pak ale znovu přišla o servis a eso Ósakaové při mečbolu potvrdilo jestřábí oko.

Čtyřiadvacetiletá Allertová na závěrečném grandslamu vypadla při svém třetím startu i do třetice ve druhém kole.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Dolgopolov (Ukr.) - Berdych (15-ČR) 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:2, Rubljov (Rus.) - Dimitrov (7-Bulh.) 7:5, 7:6 (7:3), 6:3, Bautista (11-Šp.) - Brown (Něm.) 6:1, 6:3, 7:6 (7:3), Del Potro (24-Arg.) - Menéndez (Šp.) 6:2, 6:3, 7:6 (7:3), Mannarino (30-Fr.) - Fratangelo (USA) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2, F. López (31-Šp.) - Verdasco (Šp.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1, Troicki (Srb.) - Travaglia (It.) 7:6 (8:6), 7:5, 6:0, Millman (Austr.) - Džazírí (Tun.) 6:1, 7:6 (7:1), 6:1, Džumhur (Bos.) - Stebe (Něm.) 4:6, 6:4, 6:0, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

B. Bryan, M. Bryan (5-USA) - Jebavý, Veselý (ČR) 6:2, 4:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Gibbsová (USA) 2:6, 6:3, 6:4, Bradyová (USA) - Strýcová (23-ČR) 6:1, 6:1, Ósakaová (Jap.) - Allertová (ČR) 6:3, 4:6, 7:5, Svitolinová (4-Ukr.) - Rodinová (Rus.) 6:4, 6:4, Ostapenková (12-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:4, Rogersová (USA) - Gavrilovová (25-Austr.) 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:5), Čang Šuaj (27-Čína) - Ozakiová (Jap.) 6:0, 6:3, Kanepiová (Est.) - Wickmayerová (Belg.) 6:4, 6:2, Kasatkinová (Rus.) - McHaleová (USA) 7:5, 6:3, Niculescuová - Bogdanová (obě Rum.) 6:2, 3:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Hlaváčková, Babosová (5-ČR/Maď.) - Stojanovičová, Vichljancevová (Srb./Rus.) 6:4, 6:2, Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Cornetová, Knollová (Fr./Švýc.) 6:3, 7:6 (7:3), Krejčíková, L. Kičenoková (ČR/Ukr.) - Voráčová, Ninomijaová (15-ČR/Jap.) 6:2, 6:2, Chuang Chia-Jung, Doiová (Tchaj-wan/Jap.) - Peschkeová, Grönefeldová (8-ČR/Něm.) 5:7, 6:2, 6:0, N. Kičenoková, Rodionovová (Ukr./Austr.) - Vondroušová, Bellisová (ČR/USA) 6:3, 6:4, Čepelová, Rybáriková (SR) - Kristýna Plíšková, Golubicová (ČR/Švýc.) 6:2, 7:6 (7:4).