Singapur - Pro českou tenistku Karolínu Plíškovou je v semifinále Turnaje mistryň ve hře nejen postup do dalšího velkého finále, ale také udržení šance zakončit rok 2017 na tenisovém trůnu. Pokud by Turnaj mistryň vyhrála, znovu by se stala světovou jedničkou. Jestliže Plíšková nezvítězí, zůstane v čele žebříčku Rumunka Simona Halepová. Další překážkou pro nejlepší českou tenistku bude bývalá světová jednička Caroline Wozniacká z Dánska.

V základních skupinách Turnaje mistryň měly podobný osud. Obě si výhrami v úvodních zápasech zajistily postup a pak prohrály třetí duel. Plíšková měla díky vývoji Bílé skupiny po zápasech s Američankou Venus Williamsovou a světovou dvojkou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska jasné dokonce první místo ve skupině.

Poznamenalo to její koncentraci v utkání s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, které naopak hladce podlehla. Před semifinále si z toho nedělala velkou hlavu. "Mluvila jsem se svým týmem, ale chceme prostě jen zapomenout na tenhle zápas a jít dál, protože ten sobotní je důležitější," poznamenala ve čtvrtek.

Neznala jméno soupeřky, ale vzhledem ke složení Červené skupiny tušila, že po ranařkách ji čeká obranářka, a očekává delší výměny. Wozniacká ji překvapila hladkými výhrami v úvodních dvou duelech, ve kterých povolila jen dva gamy Ukrajince Elině Svitolinové i Halepové.

Sedmadvacetiletá Dánka, jejímž maximem na Turnaji mistryň je finále z roku 2010, odehrála v Singapuru pět perfektních setů. Garciaové v úvodní sadě také nadělila "kanára", ale Francouzka pak srovnala krok a v koncovce Dánku udolala. Když Svitolinová následně porazila Halepovou, klesla Wozniacká ve skupině na druhé místo.

Plíšková a Wozniacká se letos utkají pošesté. Česká tenistka vyhrála ve dvou setech ve finále turnajů v Dauhá a v Eastbourne i ve čtvrtfinále v Cincinnati, kde na sebe narazily naposledy. Wozniacká byla úspěšnější ve třísetových duelech v Miami a Torontu.

Druhé semifinále přinese duel debutantky Garciaové se sedmatřicetiletou Venus Williamsoovu, která je na Turnaji mistryň popáté. Mají vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů 1:1, ale tři roky na sebe na okruhu WTA nenarazily. Garciaová může těžit ze životní formy, která jí přinesla triumfy na turnajích ve Wu-chanu a Pekingu a postup do Singapuru. Williamsová je zase jedinou tenistkou, která letos hrála dvě grandslamová finále. Na Australian Open podlehla mladší sestře Sereně, ve Wimbledonu ji porazila Garbiňe Muguruzaová.

Sobotní program v Singapuru zahájí v 7:30 SELČ semifinále čtyřhry, ve kterém se Andrea Hlaváčková společně s Timeou Babosovou pokusí ukončit vítěznou sérii Švýcarky Martiny Hingisové s Chan z Tchaj-wanu. Pokud by světové jedničky Hingisová a Chan Yung-jan vypadly, znamenalo by to pro Hingisovou konec kariéry.

Plíšková s Wozniackou odehrají úvodní semifinále dvouhry od 10:00 SELČ. Venus Williamsová a Garciaová zahájí ve 13:30 večerní program. Po jejich zápase se bude hrát druhé semifinále čtyřhry.