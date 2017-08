New York - Tenistka Karolína Plíšková patří mezi favoritky na triumf z US Open. Na závěrečném grandslamu sezony obhajuje loňské finále a zároveň bude usilovat o udržení postu světové jedničky.

Mezi muži jsou největšími favority Španěl Rafael Nadal a především Švýcar Roger Federer. Oba letos na grandslamech dominují - Nadal vyhrál antukové French Open, Federer triumfoval v lednu na Australian Open a pak na trávě ve Wimbledonu.

Plíšková touží získat první grandslamový vavřín, čímž by podtrhla pozici v čele žebříčku. "Jsem zpět ve městě, z kterého mám z loňska krásné vzpomínky. Snad to bude ještě lepší," napsala na sociální sítě po příjezdu do New Yorku.

Letos pětadvacetiletá Plíšková vyhrála tři turnaje a na grandslamech došla nejdále v Paříži. Na antukovém French Open vypadla až v semifinále. Nejhůře si vedla na londýnské trávě, kde se loučila překvapivě už ve druhém kole.

Výhrou by Plíšková navázala na Hanu Mandlíkovou, která turnaj ovládla roce 1985. Martina Navrátilová v New Yorku slavila čtyřikrát jako Američanka.

Připravit Plíškovou o post jedničky může sedm hráček a z nich jsou největšími soupeřkami Rumunka Simona Halepová a Garbiňe Muguruzaová. Španělská vítězka letošního Wimbledonu má aktuálně ze všech nejzářivější formu. "Ale výsledky před grandslamem nic neznamenají, to víme," řekla Muguruzaová.

Otázkou je forma Petry Kvitové, která bude hrát osmý turnaj po návratu na kurty po vážném zranění prstů. Naposledy v New Havenu vypadla v 1. kole.

Turnaj mužů bude soubojem Nadala s Federerem a mezi ně by se rádi vklínili mladíci v čele s Němcem Alexanderem Zverevem. A to zvláště v momentě, kdy Brit Andy Murray od Wimbledonu nehrál, Srb Novak Djokovič, Švýcar Stan Wawrinka a Japonec Kei Nišikori ukončili sezonu a Kanaďan Milos Raonic je zraněný.

Šance se může díky tomu otvírat i pro čekatele na grandslamový titul Tomáše Berdycha. Nejlepší český hráč loni na US Open kvůli zánětu slepého střeva nestartoval a letos by rád navázal na Wimbledon, kde postoupil do semifinále.

Turnaj startuje v pondělí a pořadatelé rozdělí na odměnách rekordních 50,4 milionu dolarů (1,14 miliardy korun). Pro vítěze dvouher ve Flushing Meadows bude připraveno 3,7 milionu dolarů (82 milionů korun), vloni to bylo 3,5 milionu.