New York - Světová tenisová jednička Karolína Plíšková zvládla vstup do letošního US Open. Loňská finalistka posledního grandslamu sezony porazila Polku Magdu Linetteovou 6:2 a 6:1, přičemž druhý set se na kurtu Arthura Ashe dohrával kvůli dešti pod zataženou střechou. Už v 1. kole vypadla obhájkyně titulu Angelique Kerberová z Německa.

Vedle Plíškové uspěla i další Češka Barbora Strýcová, která si poradila s Japonkou Misaki Doiovou 6:1, 6:3 a při své jedenácté účasti ve dvouhře na US Open zvládla počtvrté první kolo. Další zápasy jsou kvůli počasí přerušeny, hraje se pouze pod střechou na centrálním dvorci.

Plíšková začala svůj premiérový grandslam v roli nejvýše nasazené hráčky dobře. Ve druhé hře vzala 72. tenistce žebříčku servis. Pak sice přišla o vlastní podání, ale vzápětí znovu úřadovala při podání Polky, soupeřku tlačila a první set jistě dohrála.

Před druhou sadou hráčky chvilku čekaly na zatažení střechy. Organizátoři zároveň rozsvítili světla a Plíšková pak v nových podmínkách dominovala. V pátém gamu se sice strachovala o servis, ale podání tentokrát neztratila. Před turnajem ukázala nové tričko s nápisem "Esová královna" a na závěr duelu napálila dvě za sebou.

"Cítila jsem se ráno trošku nervózní, zvláště po loňském roce, kdy se mi tady na tom dvorci dařilo. Ale zvládla jsem to solidně," řekla Plíšková na kurtu.

Strýcová proti Doiové zvládla jistě první set a ve druhém se nenechala rozhodit ani krátkou pauzou kvůli dešti za stavu 4:1. "Přerušení bylo hrozně moc nepříjemné. Trošku jsem znejistěla, ale pomohl mi hodně servis. Jsem ráda, jak jsem to doservírovala," řekla Strýcová, která odvrátila všech šest brejkbolů v utkání a s úsměvem zamávala fanouškům do hlediště po prvním využitém mečbolu.

Zápas hrála na rušném dvorci číslo pět, kolem kterého z obou stran proudí davy fanoušků. "Periferně lidi vidíte, je proto těžké se soustředit. Tady ten turnaj je obecně velká show, všude je humbuk a nenajdete kousek ticha," podotkla.

Strýcová poprvé v kariéře vyhrála v sezoně na každém z grandslamů 1. kolo. V Austrálii došla do osmifinále a v Paříži i Londýně skončila ve 2. kole. "Dobrý! Je to hezký pocit, ale když jdu na první kolo, tak nemyslím na to, že jsem vyhrála předchozí tři. První kolo je vždycky nejtěžší pro všechny, ať je to Nadal, já nebo kdokoli. Nevím, jestli to něco znamená, ale snaží se hrát bez výkyvů," řekla Strýcová.

Zápas už má rozehraný Kateřina Siniaková, která s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou prohrála první set 0:6 a v tie-breaku druhého je utkání přerušeno.

Do hry by měli zasáhnout i Tomáš Berdych, kvalifikant Václav Šafránek, Markéta Vondroušová, Lucie Šafářová a Denisa Allertová, ale program kvůli dešti nabírá skluz.

Kerberová titul z US Open neobhájí

Kerberová nastoupila centrkurt po skončení utkání Karolíny Plíškové a pod zataženou střechou podlehla Naomi Ósakaové z Japonska 3:6 a 1:6. Pro bývalou světovou jedničku jde o nejhorší výsledek na závěrečném grandslamu sezony za posledních šest let.

Devětadvacetiletá Kerberová, která vstoupila do sezony jako světová jednička a teď ji čeká propad na dvanácté místo, je první obhájkyní titulu za dvanáct let vyřazenou v prvním kole. Před ní se to naposledy stalo Rusce Světlaně Kuzněcovové v roce 2005.

Kerberová potvrdila, že v probíhající sezoně se trápí. V prvním kole už vypadla na Roland Garros, zatímco na Australian Open a ve Wimbledonu skončila v osmifinále. V Melbourne přitom aktuálně šestá hráčka světa obhajovala titul a v All England Clubu finále.

V loňském newyorském duelu o titul porazila Kerberová po třísetové bitvě Karolínu Plíškovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:1, Strýcová (23-ČR) - Doiová (Jap.) 6:1, 6:3, Ósakaová (Jap.) - Kerberová (6-Něm.) 6:3, 6:1, Cirsteaová (Rum.) - Kerkhoveová (Niz.) 6:1, 6:3, Wickmayerová (Belg.) - Curenková (28-Ukr.) 6:3, 6:1.