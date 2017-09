New York - Příliš svázaná vlastní myslí si tenistka Karolína Plíšková zkomplikovala zápas druhého kola US Open. Duel s domácí kvalifikantou Nicole Gibbsovou musela otáčet a až třetí sadu hrála solidně.

"Necítila jsem se kvůli nervům na kurtu dobře, což bylo myslím vidět, ale věřila jsem, že přijdou šance. Přišly, využila jsem je a stačilo to," řekla Plíšková. Duel vyhrála 2:6, 6:3, 6:4 a přiznala, že si po mečbolu pořádně oddychla. "Možná mi tenhle zápas pomůže do těch dalších a už budou lepší," doufala česká hráčka.

Poslední grandslam sezony hraje coby světová jednička a sama na sebe si nakládá příliš velký tlak. "Každý zápas bych jako jednička měla vyhrát. Všechny soupeřky jsou outsiderky. Byla jsem nervózní a nehrála, co bych chtěla," řekla.

Vystresovaná se cítila, protože si uvědomuje, že by hráčky, jako je Gibbsová, měla porážet. "To je úplná povinnost," přikývla. "Vím, že tohle jsou holky, které bych měla porazit, když budu hrát jen trochu solidně. Tím, že v tréninku hraju dobře, od sebe čekám skvělý tenis. Pak jsem nejistá, když nepřijde," řekla Plíšková.

Navíc očekávala od Gibbsové jiný styl, spíše obranný, ale 127. hráčka žebříčku WTA spustila zostra útočně. "Začala výborně, to se jí musí nechat, ale já se v prvním setu ani trochu nepřiblížila tomu, co bych chtěla hrát," konstatovala Plíšková.

Spolehnout se mohla hlavně na servis. V závěrečné sadě dokonce vyhrála po prvním podání všech 17 bodů. "To bylo hodně důležité. Zvlášť když jsem musela zápas dopodávat. I když hra odzadu nebyla nic moc, servis mě podržel. Během utkání jsem se zlepšovala a třetí set byl řekněme slušný," podotkla Plíšková.

Po prvním setu odešla na toaletu. "Šla jsem se uklidnit na záchod, trošku jsem se opláchla a začala odznovu. Potřebovala jsem tak do sebe trochu dostat klid. Pak už jsem začala hrát líp, agresivněji," řekla Plíšková.

Pořád ale zůstávala klidná. "Díkybohu hrajeme na dva vítězné sety, a abych zkazila dva, to už by muselo být opravdu hodně špatné. Věřila jsem, že i když se první set nepovedl, tak to dám."

Sleduje i vývoj turnaje. Už vypadla pro ni nepříjemná soupeřka Rumunka Simona Halepová a další nasazené hráčky. "Vím o tom. Pro nasazené to v dnešní době není vůbec lehké. Přijde mi, že ten tlak se zhoršuje a zhoršuje," konstatovala.

Očekává od sebe hodně. Loni došla v New Yorku do finále a cítí formu. "Mám šanci uspět. Neříkám rovnou vyhrát grandslam, ale jít daleko určitě můžu," věří svěřenkyně Davida Kotyzy. I proto není psychicky uvolněná.

Všechno je obráceně než třeba při French Open, kde si zahrála semifinále. "V Paříži jsem nehrála nic moc, ale cítila jsem se v pohodě psychicky. Teď se cítím líp tenisově než mentálně. Ale na Bohnice to není," rozesmála se Plíšková.