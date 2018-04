Praha - Česká tenisová jednička Karolína Plíšková má za sebou solidní úvod sezony s převážně čtvrtfinálovými výsledky. Do letošního roku vstoupila pod vedením nového trenéra Tomáše Krupy a před měsícem začala spolupracovat s kondičním koučem Markem Všetíčkem. Nyní doufá, že postupně přijdou i větší úspěchy.

"Věřím, že jsem si konečně vybrala správné lidi. Tomáš s Markem fungují výborně," řekla Plíšková na tiskové konferenci k turnaji J&T Banka Prague Open.

Loni krátce první hráčka světa Karolína Plíšková letos odehrála šest turnajů a do čtvrtfinále došla čtyřikrát včetně Australian Open a dvojice velkých amerických turnajů v Indian Wells a Miami. "Výsledky nejsou špatný. Nazvala bych to, že to je solidní, ale samozřejmě bych si přála, aby to bylo lepší," řekla šestá hráčka světového žebříčku.

Před rokem rozehrála Plíšková ještě pod vedením Davida Kotyzy sezonu výtečně. Dva turnaje vyhrála a na amerických betonech došla do semifinále. "Bylo těžké zopakovat loňský start a čekala jsem, že to nebude lehký jako loni," řekla tenistka.

S Krupou, mimo jiné bývalým trenérem Tomáš Berdycha, pracuje od konce roku a dál se snaží rozvíjet svůj agresivní styl. "Prostor na zlepšení je velký a řekla bych, že to je na dobré cestě. Nechci házet do vzduchu výsledky, co uhraju a neuhraju, ale věřím, že tým mám postavený dobře, bude fungovat a výsledky přijdou," uvedla.

Má touhu se vyvíjet. Zásadní změny v její hře se očekávat nedají. "Není moc prostoru co změnit a zatím mi to psalo. Chci dělat míň chyb, hýbat se líp, ale nehrozí, že bych najednou začala hrát čopy. Ráda bych sem tam zapojila prvky jako volej a kraťas na změnu, ale jinak plán mám pořád jasný ve hře," uvedla Plíšková.

V březnu udělala náhle změnu na pozici kondičního trenéra. Rozešla se po necelých dvou letech se slovenskou dvojicí Ivan Trebatický, Martin Nosko. "Uznala jsem za vhodné, že je čas se posunout dál a vyzkoušet jiné věci. Mám věk, v kterém bych se chtěla zkusit zlepšit. Je to na hraně, kdy se dají udělat základy a něco změnit. Chtěla jsem do toho šlápnout, proto změna," vysvětlila své rozhodnutí.

Ve Všetíčkovi našla odborníka, který pomáhal světové dvojce Petru Kordovi či osmičkám Karlu Nováčkovi a Radku Štěpánkovi. "Marek mě nebude šetřit a hráči, kteří s ním byli, tak byli připraveni super," řekla šestadvacetiletá Plíšková.

Nyní už pod dohledem Všetíčka absolvovala přípravu před antukovou sezonou. Dřela v Monte Carlu a prý byla po zátěži ráda, že chodí. "Že jsem přežila. Jsou to jiná cvičení, jiný styl, než jsem dělala do téhle doby. Dost to bolí, ale to k tomu patří," řekla. Uvědomuje si, že po čtrnácti dnech ještě pohyb na kurtu nezlepší. "K tančení mám ještě daleko, ale doufejme, že do půl roku by mohl být vidět výsledek a na nohou se rýsovat svaly."

Antukovou sezonu začne na halovém turnaji ve Stuttgartu a pak se představí v Praze ve Stromovce. Na klouzavém povrchu vyrostla, ale vzhledem ke svému stylu má raději tvrdé povrchy. Loni ale hrála na Roland Garros semifinále. "Začala jsem si víc věřit. V Paříži jsem se dostala daleko a mohlo by to být i letos dobrý," doufala.