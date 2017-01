Melbourne - Česká tenistka Karolína Plíšková skončila na grandslamovém Australian Open ve čtvrtfinále. Turnajová pětka dnes nestačila na Chorvatku Mirjanu Lučičovou-Baroniovou a prohrála 4:6, 6:3 a 4:6. Turnaj ženské čtyřhry bude mít českou vítězku. Do pátečního finále se znovu po roce probojovala Andrea Hlaváčková, která s Číňankou Pcheng Šuaj porazila v semifinále nejvýše nasazené tenistky Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou z Francie 7:6, 6:2. V duelu o titul se česko-čínský pár v Melbourne střetne s Lucií Šafářovou a s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

V utkání s Lučičovou-Baroniovou byla Plíšková častěji pod tlakem a dala skoro o polovinu méně vítězných míčů (23:42). Chorvatka hrála mnohem odvážněji a česká tenistka přišla sedmkrát o podání a nezvládla koncovky první a třetí sady.

"Pálila opravdu hodně dobře, byla jsem furt pod tlakem, hlavně když jsem nedala první servis. Prostě hrála líp, byla agresivnější. Někdy jsem byla vůbec ráda, když jsem to vrátila do kurtu," řekla Plíšková novinářům po zápase.

V rozhodujícím setu vedla Plíšková 4:3. Lučičová-Baroniová si vzala pauzu na ošetření a Plíšková pak prohrála 12 ze zbylých 13 výměn. Při mečbolu napálila míč z returnu forhendem do sítě.

"Pár chyb dala, takže šance byly. Ale byl to těžký zápas. Mám pocit, že jsem to dnes neměla ve svých rukou," komentovala Plíšková utkání, které trvalo přes hodinu a tři čtvrtě.

Loňská finalistka US Open, kterou od prosince vede kouč David Kotyza, prohrála po devíti vítězných zápasech poprvé v novém roce. "Lepší začátek sezony jsem ještě nikdy neměla. Vyhraný turnaj v Brisbane, premiérové čtvrtfinále na Australian Open a zápasová bilance 9:1 je určitě skvělý start roku. Navíc začínáme nově s trenérem Davidem Kotyzou, takže si to na úvod všechno docela sedlo a až na dnešní výsledek to asi dopadlo nejlépe, jak pro začátek mohlo," konstatovala čtyřiadvacetiletá tenistka.

O deset let starší Lučičová-Baroniová si zahraje druhé grandslamové semifinále v kariéře. Do toho prvního se dostala již před 18 lety ve Wimbledonu. Soupeřkou 79. hráčky žebříčku WTA bude světová dvojka a dvaadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová z USA.

Lučičová-Baroniová, jejíž nadějnou kariéru před lety zastavily zdravotní a osobní problémy, které souvisely s násilnickým otcem Marinkem, úspěch oplakala. "Vím, že pro každou hráčku znamená postup do semifinále hodně. Ale pro mě je to ohromující. Na tenhle den a těch posledních pár týdnů nikdy nezapomenu. Tohle opravdu spravilo můj život a všechno, co se stalo," uvedla.

O finále se utká se Serenou Williamsovou, která je ještě o rok starší. Americká hvězda vyřadila Britku Johannu Kontaovou po setech 6:2, 6:3. "Je to úžasné, třicítka je nová desítka," žertovala šestinásobná vítězka o věku obou semifinalistek. "Jsem na Mirjanu pyšná, hrála výborně. Ať se stane cokoli, někdo starší než 34 bude finále, to je skvělé," uvedla Williamsová.

Šafářová může podruhé vyhrát čtyřhru na Australian Open

Ženská čtyřhra na tenisovém Australian Open bude mít českou vítězku. Do finále se znovu po roce probojovala Andrea Hlaváčková a proti ní se v pátek postaví krajanka Lucie Šafářová.

Hlaváčková hraje nově s Číňankou Pcheng Šuaj a v semifinále porazily nejvýše nasazené Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou z Francie 7:6, 6:2. Šafářová tvoří pár s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, turnajové dvojky do finále prošly po výhře nad Eri Hozumiovou a Miju Katóovou z Japonska 6:2, 4:6, 6:4.

Šafářová může získat na Australian Open druhý deblový titul. Úvodní grandslam sezony s Mattekovou-Sandsovou ovládly už předloni. Právě tehdy se daly v Melbourne dohromady a od té doby vyhrály také French Open 2015 a loni US Open. Před rokem na Australian Open nehrály kvůli nemoci Šafářové, proto jsou v turnaji ještě neporažené. Američanka je od letoška i deblovou světovou jedničkou.

V prvním setu proti Japonkám hrál česko-americký pár výborně, ale ve druhé sadě soupeřky využily slabšího servisu Šafářové. Ve třetím setu se rozhodlo za stavu 5:4, kdy Šafářová s Mattekovou-Sandsovou vzaly čistou hrou podání Katóové.

Hlaváčková i Pcheng Šuaj usilují o první titul z Australian Open. Před rokem byla Hlaváčková ve finále, ale s Lucií Hradeckou neuspěly. Na konci roku se jejich cesty rozešly a Hlaváčková si za partnerku vybrala čínskou tenistku.

Na prvním turnaji sezony triumfovaly v Šen-čenu a nyní jsou v grandslamovém finále. "Je skvělé takhle začít rok. Moc chceme tenhle grandslam vyhrát, pro každou z nás by byl třetí. Bude to zábava, přijďte se podívat," lákala Hlaváčková fanoušky do ochozů. "Hrajeme jedna pro druhou, jako tým," doplnila Češka na kurtu.

Hlaváčková vyhrála s Hradeckou French Open 2011 a US Open 2013. Číňanka se radovala s Hsieh Su-Wei z Tchaj-wanu ve Wimbledonu 2013 a na French Open 2014.

Australian Open bude mít pošesté u vítězek čtyřhry českou vlajku. V roce 1978 vyhrála Renáta Tomanová s Američankou Betsy Nagelsenovou, v roce 1990 Jana Novotná s Helenou Sukovou a pak každá z nich se Španělkou Arantxou Sánchezovou Vicariovou: Suková v roce 1992 a Novotná o tři roky později. Šafářová a Matteková-Sandsová uspěly předloni. Martina Navrátilová vyhrála čtyřhru v Melbourne osmkrát, vždy ale reprezentovala USA.

Ve dvouhře se český tenis letos finálové účasti nedočká. Pátá nasazená Karolína Plíšková skončila ve čtvrtfinále po prohře s Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou 4:6, 6:3 a 4:6.

Dimitrov je v semifinále Australian Open, utká se s Nadalem

Španělský tenista Rafael Nadal je po třech letech znovu v semifinále grandslamového Australian Open. Vítěz v Melbourne z roku 2009 dnes porazil ve čtvrtfinále turnajovou trojku Milose Raonice z Kanady 6:4, 7:6 a 6:4. O finále bude hrát s Bulharem Grigorem Dimitrovem, který potvrdil výbornou formu v úvodu sezony i v utkání s Belgičanem Davidem Goffinem a jedenáctého nasazeného zdolal 6:3, 6:2 a 6:4.

Třicetiletý Nadal dokázal zkrotit Raonicův drtivý servis. Využil dva ze tří brejkbolů, které si vypracoval, což mu stačilo k zisku první a třetí sady. V dramatickém druhém setu přečkal Nadal šest setbolů. Tři odvrátil při svém podání za stavu 4:5 a další tři v tie-breaku, který vyhrál poměrem 9:7.

Nadal po mečbolu na kurtu poklekl, boj o semifinále trval dvě a tři čtvrtě hodiny. "Letos jsem s ním prohrál v Brisbane, proto jsem se rozhodl jít na return více do kurtu a koncentroval se na své podání," řekl levou rukou hrající Španěl, který servis ani jednou neztratil.

V grandslamovém semifinále je poprvé od posledního triumfu na Roland Garros v roce 2014. "Vždycky jsem měl pochybnosti, jestli se dostanu v turnaji takhle daleko, a to i když jsem vyhrával. Nejsem arogantní a vím, že pochybnosti nás nutí víc pracovat," řekl čtrnáctinásobný grandslamový šampion, kterého v posledních letech provázely problémy s koleny a loni ukončil sezonu dříve kvůli zápěstí.

Pětadvacetiletý Bulhar Dimitrov začal rok v Brisbane pátým triumfem na okruhu ATP a v Melbourne natáhl šňůru vítězství už na deset zápasů. Vyrovnal své grandslamové maximum z Wimbledonu, kde hrál semifinále v roce 2014.

Do utkání s Goffinem vstoupil ziskem tří gamů po sobě, i když se necítil v pohodě. "V prvním setu jsem byl hrozně vyklepaný. Říkal jsem si, že by to mohlo být dobré, ale netrefoval jsem ideálně míč a byl trochu pasivní. S každým gamem se to ale zlepšovalo a chytil jsem se," uvedl patnáctý nasazený hráč turnaje.

Zápas mohl ukončit už v devátém gamu třetího setu, ale při Goffinově servisu neproměnil dva mečboly. Následně při svém podání získal čistou hru.

"Mám za sebou období strašlivých výkyvů, ale jsem rád za to, čím jsem prošel, protože jinak bych neporozuměl sám sobě. Teď chápu věci mnohem líp," řekl někdejší velký talent, který v roce 2014 vystoupal na osmé místo světového žebříčku, ale loni v létě v pořadí propadl až na konec čtvrté desítky.

Nadal se s Dimitrovem střetl osmkrát a sedmkrát zvítězil. "Každý o něm ví, že by mohl být až na vrcholu, že už dříve mohl být lepším hráčem. Letos začal sezonu neuvěřitelně dobře, proto očekávám těžký zápas," řekl Nadal.

Čím dál více se mluví o Nadalově možném finále se Švýcarem Rogerem Federerem. Ti dva se naposledy utkali v grandslamovém finále na French Open 2011 a zvítězil Španěl. Federera, který se podobně jako Nadal úspěšně vrací po loňském zranění, v semifinále čeká krajan Stan Wawrinka. "Miluji tenis. A ten, kdo se na tenhle zápas (Federer - Wawrinka) nechce dívat, nemá sport rád," řekl Nadal.

Tenisový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Dimitrov (15-Bul.) - Goffin (11-Belg.) 6:3, 6:2, 6:4, Nadal (9-Šp.) - Raonic (3-Kan.) 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Karolína Plíšková (5-ČR) 6:4, 3:6 6:4, S. Williamsová (2-USA) - Kontaová (9-Brit.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Šafářová, Matteková-Sandsová (2-ČR/USA) - Hozumiová, Katóová (Jap.) 6:2, 4:6, 6:4, Hlaváčková, Pcheng Šuaj (12-ČR/Čína) - Garciaová, Mladenovicová (1-Fr.) 7:6 (7:4), 6:2

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Ruusuvuori (Fin.) - Vrbenský (ČR) 6:3, 6:3.