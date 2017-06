Paříž - Tenistka Karolína Plíšková bude dnes v podvečer usilovat o postup do čtvrtfinále French Open. Turnajovou dvojku dělí tři pařížské výhry od postu světové jedničky, v osmifinále bude její soupeřkou 97. hráčka žebříčku Veronica Cepedeová z Paraguaye.

Plíšková je v osmifinále grandslamu teprve potřetí. V lednu došla do čtvrtfinále Australian Open a loni hrála finále US Open. "Jsem sebevědomá, i když vím, že pořád nehraju nejlépe a jsem na antuce, na které je jedno, jestli proti mně stojí šedesátá nebo třístá hráčka světa. Bude těžké mě porazit. Doufám," řekla.

Nyní ji v posledním utkání dne na kurtu Suzanne Lenglenové čeká Cepedeová, která v prvním kole vyřadila Lucii Šafářovou a postupem do osmifinále dosáhla životního úspěchu. Plíšková ji v roce 2010 porazila v juniorce US Open 6:3 a 6:0.

"Zaregistrovala jsem, že hrála s Luckou. Nevím, co hraje za tenis. Pokud spíš běhá a vrací, takový antukový tenis, pak to bude spíš o mně, jestli si to uhraju, nebo udělám chyby. Čekám, že bude hodně běhat," uvedla Plíšková.