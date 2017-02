Ostrava - Česká tenistka Karolína Plíšková se dnes v Ostravě v úvodní den fedcupového utkání se Španělskem vypořádala s rolí týmové jedničky a vítězstvím nad Larou Arruabarrenaovou zařídila domácím barvám očekávaný bod. Prozradila ale, že do zápasu nastupovala trochu vystresovaná tlakem domácího prostředí.

"Přišlo mi to po tom roce, že to je divné hrát zpátky v Česku. Až mi to přišlo zvláštní. Možná jsem byla trochu nervóznější než venku, kde je ten tlak přece jenom o něco menší. Ale zvládli jsme to dobře. Myslím, že 1:1 je po sobotě dobrý výsledek," řekla Plíšková na tiskové konferenci.

Očekávání a tlak na čtyřiadvacetiletou českou jedničku zvýšila porážka Barbory Strýcové s Muguruzaovou. "Není úplně lehké hrát za stavu 0:1, když jste megafavorit. Snažila jsem se udělat ten bod, i když to bůhvíjaký tenis nebyl. Ale mám ten bod a to byla povinnost," řekla Plíšková.

Zatímco spoluhráčku Strýcovou zradilo podání, třetí tenistka světa se o něj mohla ve druhém singlu opřít. "Servis byl dneska dobrý. Držela jsem si ho bez problémů set a půl. I když jsem si pak jeden prohrála, ona mi nakonec pomohla chybami a já už to doservírovala. Ale trochu jsem celý zápas bojovala s returnem," řekla Plíšková.

Jednou se ve druhé sadě dostala do výsledkové tísně. Arruabarrenaová za stavu 5:4 měla setbol. "Divný game. Měla jsem rychle 40:0, pak byla shoda a z toho byl setbol. Rozhodla jsem se, že do toho půjdu aktivně, a naštěstí jsem to uhrála. Chvíli jsem si uvědomila, že by mohl být i třetí set. Ale naštěstí mi ten forhend vyšel," uvedla Plíšková.

Plíšková při čekání na své utkání v šatně sledovala první zápas, ale moc si z něj před nedělním duelem týmových jedniček nevzala. "Bára má jinou hru než já, moc si toho nevezmu. Muguruzaová mě zná velmi dobře. Prohrála jsem s ní jednou na antuce, ona na těch pomalejších površích hraje líp. Ale když budu servírovat jako dneska, tak mám šanci," řekla Plíšková.