Praha - Tenistka Karolína Plíšková se v pondělí jako první česká hráčka v historii stane světovou jedničkou, posunem do čela žebříčku se ale nechce uspokojit a na pomyslném trůnu by ráda aspoň chvíli zůstala. Pětadvacetiletá rodačka z Loun si za další cíl stanovila získat grandslamový titul, o což je pokusí už na US Open.

Plíšková se posunula na první místo navzdory tomu, že ve Wimbledonu vypadla už ve druhém kole. "Pocit stát se světovou jedničkou je krásný, i když jsem si to představovala trochu jinak, než abych se jí stala na dovolené. Ale vůbec se tam dostat je veliký úspěch," řekla Plíšková na tiskové konferenci v Praze.

Záznam z TK Karolíny Plíškové:

"Měla jsem vždy dva cíle - vyhrát grandslam a stát se jedničkou. Teď se mi podařil jeden a doufám, že ten druhý se mi ještě splní. Mám šanci ještě letos, příští rok jsou další čtyři. Myslím, že šanci mám velkou," dodala.

Přestože se ze třetího místa posunula před Rumunku Simonu Halepovou a Němku Angelique Kerberovou do čela, nechce se tím uspokojit. "Myslím, že je furt hodně co zlepšovat. Takže určitě to nebudu brát jako uspokojení, chtěla bych tam aspoň chvíli zůstat. Halepová a Kerberová nejsou daleko, nevím, jaký přesně mají turnajový program, ale můžou mě lehce přeskočit. Bude záležet na dalších turnajích," konstatovala Plíšková.

Na US Open obhajuje finále a v Cincinnati dokonce titul, takže k udržení prvního místa nejspíš bude muset dojít hodně daleko. "Budu v té situaci poprvé a těžko říct, jak to zvládnu. Myslím, že v Cincinnati by to mohlo být v pohodě i tím, že jsem letos už tři turnaje vyhrála. Hlavní bude US Open, to bude horší. Nebyla jsem ještě v situaci, že bych obhajovala tolik, byl to první grandslam, kde jsem přešla přes třetí kolo. Doufám, že to zvládnu. Ten tlak si nechci tolik připouštět," dodala.