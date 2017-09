New York - Tenistka Karolína Plíšková bude ve čtvrtfinále grandslamového US Open čelit razantní hře a dobrému servisu. Světová jednička se ve středu v New Yorku střetne s Američanku Coco Vandewegheovou.

Plíšková má ve vlastních svých rukou, zda-li po turnaji zůstane v čele žebříčku. Pokud zopakuje loňské finále ve Flushing Meadows, bude dál na trůnu.

Nejdříve ale musí zdolat nepříjemnou Vandewegheovou, která v osmifinále vyřadila Lucii Šafářovou a hraje v turnaji podle své tradice hodně tvrdě a dobře podává. "Žádná z holek, kterou jsem měla, tady zatím nehrála tak rychle," řekla Plíšková.

S Američankou se na okruhu WTA střetla třikrát a má s ní bilanci 1:2. Letos jí podlehla ve Stuttgartu. "Na antuce, což je něco trochu jiného," upozornila Plíšková a věděla, v čem bude klíč utkání. "Základ je držet si servis," uvedla.

Z Vandewegheové čiší sebevědomí. "Asi ho má opravdu velké a zápasy na to uhrává. Nebojí se, je odvážná, drzá a je nepříjemné proti ní hrát. Má skvělý servis a dokáže riskovat. Na betonech se nebojí, zlepšila se," řekla Plíšková.

Turnajová dvacítka Vandewegheová má jednoduchý recept, jak vyzrát na českou hvězdu. "Když to zjednoduším, tak musím udeřit první," řekla Američanka, které od Wimbledonu pomáhá bývalý australský tenista Pat Cash. "Když do toho prostě půjdu, tak se skóre bude vyvíjet na moji stranu a ne naopak," doplnila.

Razancí úderů a servisu se zdají být obě podobné. Ale s tím ani jedna nesouhlasí. "Nesrovnávala bych nás. Jí je jedno, jestli zahraje pět metrů do autu. To není můj styl," řekla Plíšková a Američanka kontrovala: "Můj tenis je komplexnější než její."