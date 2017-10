Singapur - Karolína Plíšková byla navzdory vyřazení v semifinále Turnaje mistryň ráda, že od loňska na finálovém podniku sezony udělala pokrok. Je to charakteristické pro její tenisovou kariéru, která vyznačuje postupnými dílčími krůčky vzhůru. Pětadvacetiletá Češka dnes potvrdila, že k těm dalším by jí měl pomoci trenér Tomáš Krupa, jehož odchod v polovině října v emocích oznámila jeho dosavadní svěřenkyně Barbora Strýcová.

Plíšková se na Turnaj mistryň probojovala podruhé, loni nepostoupila ze základní skupiny. Tentokrát si v Singapuru zajistila postup výhrami nad Venus Williamsovou a Garbiňe Muguruzaovou. Proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové jí scházela koncentrace, ale dnes potrápila výborně hrající Dánku Caroline Wozniackou.

Vyrovnaný první set však navzdory šesti setbolům ztratila a ve druhém už byla Wozniacká lepší. Pomalý povrch v Singapuru byl pro vynikající obranářku z Dánska výhodou. "Vzhledem k tomu, jakou má hru, je to proti ní na tomhle povrchu těžké. Všechno jde do výměn. Nemáte skoro žádná esa, žádné body ze servisu, protože ona tak dobře brání. Myslím si, že to byl hodně kvalitní zápas od obou z nás, zvlášť v prvním setu," řekla Plíšková.

Vzhledem ke složení semifinálového kvarteta, ve kterém byly ještě Williamsová a Francouzka Caroline Garciaová, cítila šanci na titul. "Chtěla bych to vyhrát, protože tady zůstaly hráčky, které jsem všechny naposledy porazila. Určitě ta šance byla velká, ale bohužel jsem se nedostala přes dnešek," svěřila se pětadvacetiletá Češka.

Celkově ale vystoupení na Turnaji mistryň nehodnotila negativně. "Můj cíl byl dostat se z té skupiny a to se mi splnilo," poznamenala. "Měla jsem tady tři dobré zápasy. Zlepšila jsem se celou sezonu včetně tohoto turnaje. Všechno se o trochu zlepšuje. Ne velkými skoky, ale po malých krůčcích, což je dobré," doplnila.

Chystá se na odpočinek. A pak s novým koučem Krupou podrobně probere představy o budoucí spolupráci. "Zatím jsem rozhodnutá takhle, že nová sezona bude s Tomášem Krupou. Myslím si, že pokud chci mít trenéra z České republiky, tak je to asi poslední možnost pro mě. Možná tam je potom ještě jedna," řekla.

Krupa poslední dva roky trénoval Strýcovou, která rozchod nesla těžce. Dozvěděla se to po grandslamovém US Open a cítila se ublížená kvůli způsobu komunikace, který to provázel. Plíšková její reakci nerozumí. "Já si myslím, že jsem neudělala nic špatně, já mám svědomí čisté. Myslím si, že ať bych to udělala jakkoliv, tak by to asi dopadlo takhle," komentovala dnes jednání Strýcové, která Krupovo nové angažmá zveřejnila po triumfu na turnaji v Linci.

Plíšková připomněla, že bez ohledu na vztahy mezi hráčkami je tenis individuální sport. "Myslím, že manžel to není, tak to není nějaká sviňárna. Je to furt jenom trenér. On má právo odejít stejně jako ona má právo ho vyhodit," doplnila.

Na Turnaji mistryň Plíškovou koučovala někdejší úspěšná deblistka Rennae Stubbsová. České tenistce se Australančiny tipy a postřehy líbily. Bude proto uvažovat o nějaké případné budoucí formě spolupráce.