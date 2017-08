New York - Nejvýše nasazenými tenisty na grandslamovém US Open budou světové jedničky Karolína Plíšková a Španěl Rafael Nadal. Petra Kvitová půjde do závěrečného grandslamu sezony v New Yorku jako číslo 13, Barbora Strýcová bude třiadvacítka. Jediným nasazeným českým mužem bude s číslem 15 Tomáš Berdych.

Nasazení zveřejnila před dnešním losováním Americká tenisová asociace, jež se při udělování čísel držela striktně aktuálních světových žebříčků. Díky tomu se poprvé v kariéře představí jako turnajová jednička na grandslamu Plíšková, která v Cincinnati těsně uhájila náskok v čele pořadí WTA Tour a drží se na trůnu šestý týden.

Staronová světová jednička Nadal bude nejvýše nasazeným tenistou na US Open poprvé od roku 2010. Na grandslamu byl jednatřicetiletý Španěl turnajovou jedničkou naposledy na Roland Garros v roce 2014.

Berdych je v aktuálním žebříčku devatenáctý, ale vzhledem k absenci zraněných loňských finalistů Novaka Djokoviče a Stana Wawrinky a také Keie Nišikoriho a Milose Raonice je nasazen o čtyři místa výše.

Nasazení pro tenisové US Open:

Muži: 1. Nadal (Šp.), 2. Murray (Brit.), 3. Federer (Švýc.), 4. A. Zverev (Něm.), 5. Čilič (Chorv.), 6. Thiem (Rak.), 7. Dimitrov (Bulh.), 8. Tsonga (Fr.), 9. Goffin (Belg.), 10. Isner (USA), 11. Bautista, 12. Carreňo (oba Šp.), 13. Sock (USA), 14. Kyrgios (Austr.), 15. Berdych (ČR), 16. Pouille (Fr.), 17. Querrey (USA), 18. Monfils (Fr.), 19. Müller (Luc.), 20. Ramos, 21. Ferrer (oba Šp.), 22. Fognini (It.), 23. M. Zverev (Něm.), 24. Del Potro (Arg.), 25. Chačanov (Rus.), 26. Gasquet (Fr.), 27. Cuevas (Urug.), 28. Anderson (JAR), 29. Schwartzman (Arg.), 30. Mannarino (Fr.), 31. F. López (Šp.), 32. Haase (Niz.).

Ženy: 1. Karolína Plíšková (ČR), 2. Halepová (Rum.), 3. Muguruzaová (Šp.), 4. Svitolinová (Ukr.), 5. Wozniacká (Dán.), 6. Kerberová (Něm.), 7. Kontaová (Brit.), 8. Kuzněcovová (Rus.), 9. V. Williamsová (USA), 10. A. Radwaňská (Pol.), 11. Cibulková (SR), 12. Ostapenková (Lot.), 13. Kvitová (ČR), 14. Mladenovicová (Fr.) 3155, 15. Keysová (USA), 16. Sevastovová (Lot.), 17. Vesninová (Rus.), 18. Garciaová (Fr.) 2135, 19. Pavljučenkovová (Rus.), 20. Vandewegheová (USA), 21. Konjuhová (Chorv.), 22. Pcheng Šuaj (Čína), 23. Strýcová (ČR), 24. Bertensová (Niz.), 25. Gavrilovová (Austr.), 26. Kontaveitová (Est.), 27. Čang Šuaj (Čína), 28. Curenková (Ukr.), 29. Lučičová-Baroniová (Chorv.), 30. Görgesová (Něm.), 31. Rybáriková (SR), 32. Davisová (USA).