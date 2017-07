Eastbourne (Británie) - Tenistka Karolína Plíšková postoupila bez boje do finále travnatého turnaje v Eastbourne a zahraje si o svůj třetí letošní singlový titul. Domácí Britka Johanna Kontaová vzdala semifinále proti české jedničce kvůli zranění zad z minulého kola.

O titul se pětadvacetiletá Plíšková v generálce na grandslamový Wimbledon utká v sobotu s Dánkou Caroline Wozniackou, která v druhém semifinále udolala další Britku Heather Watsonovou 6:2, 3:6 a 7:5.

Příprava na slavný turnaj v All England Clubu vychází i Novaku Djokovičovi, který při prvním startu v Eastbourne postoupil po výhře 6:4, 6:4 nad Rusem Daniilem Medveděvem do finále. První nasazený srbský tenista, který před Wimbledonem absolvuje turnajový start na trávě poprvé od roku 2010, se o titul utká s Francouzem Gaëlem Monfilsem.

Česká jednička Plíšková se o víkendu pokusí v Eastbourne vylepšit loňský výsledek, kdy ve finále podlehla Slovence Dominice Cibulkové. V této sezoně zatím světová trojka získala turnajové tituly na začátku roku v Brisbane a Dauhá. Celkově bude Plíšková usilovat o devátý vavřín na okruhu WTA.

Plíšková se po čtvrtečních výhrách nad Číňankou Pcheng Šuaj a Ruskou Světlanou Kuzněcovovou chystala na své šesté letošní semifinále, ale souboje s domácí Kontaovou, která žije v dějišti turnaje, se nedočkala.

Britská jednička ve čtvrtfinálovém duelu s první hráčkou světa Němkou Angelique Kerberovou bolestivě upadla a rozhodla se raději šetřit na Wimbledon. "Uklouzla jsem a udeřila se do hlavy. Je to trochu bolestivé," uvedla Kontaová.

S Wozniackou má Plíšková na okruhu WTA negativní bilanci jedné výhry a čtyř porážek, všechny prohry ale byly třísetové. Naposledy se s šestadvacetiletou Dánkou polského původu utkala na konci března v semifinále v Miami, kde jí podlehla 7:5, 1:6 a 1:6. Naopak o měsíc dříve ve finále v Dauhá zvítězila česká jednička 6:3 a 6:4.

Plíšková má poté, co minulý týden kvůli problémům s loktem nestartovala na jiném travnatém turnaji v Birminghamu, slibnou formu před blížícím se Wimbledonem, kde patří spolu s Petrou Kvitovou k největším favoritkám. Do londýnského grandslamu vstoupí jako světová trojka, k posunu výš by jí nepomohl ani případný triumf v Eastbourne.

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne:

(tráva, dotace muži 693.910 dolarů / ženy 819.000 dolarů)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (Rus.) 6:4, 6:4, Monfils (2-Fr.) - Gasquet (7-Fr.) 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Kontaová (5-Brit.) bez boje, Wozniacká (6-Dán.) - Watsonová (Brit.) 6:2, 3:6, 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hlaváčková, Babosová (3-ČR/Maď.) - Ostapenková, Srebotniková (Lot./Slovin.) 2:6, 6:0, 10:5.

Čtyřhra - semifinále:

Bartyová, Dellacquaová (Austr.) - Babosová, Hlaváčková (3-Maď./ČR) 6:2, 6:3.