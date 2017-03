Miami - Tenistka Karolína Plíšková porazila v druhém kole turnaje v Miami americkou kvalifikantku Madison Brengleovou za necelou hodinu 6:1, 6:3. Ve třetím kole je i Lucie Šafářová, která zdolala nasazenou třiadvacítku Australanku Darju Gavrilovovou dvakrát 6:2.

Ačkoli se turnajová dvojka Plíšková ve svém úvodním vystoupení na štědře dotovaném podniku nemohla opřít o první servis, s 86. hráčkou světového žebříčku si poradila bez větších problémů. Od stavu 1:1 v prvním setu vyhrála česká tenistka, která v úterý oslavila 25. narozeniny, šest her v řadě. Poté sice poprvé a naposledy přišla o podání, avšak vzápětí se jí podařil další brejk. Za stavu 5:3 využila při soupeřčině podání druhý mečbol a vyhrála i druhý vzájemný zápas.

"V posledních zápasech mi příliš nefunguje servis a mám nízkou úspěšnost, ale jsem ráda, že aspoň hraju dobře od základní čáry," řekla Plíšková, která dnes zaznamenala 27 vítězných míčů. "Vím, že se někdy po dobrém výsledku na dalším turnaji trápím. Letos mám ale dobrou formu, tak doufám, že to změním," dodala v narážce na loňské vyřazení v prvním zápasu poté, co v Indian Wells stejně jako letos postoupila do semifinále.

Podobně jednoznačný průběh měl i duel mezi Šafářovou a Gavrilovovou. Zatímco třicetiletá Češka neudržela servis jen jednou, o sedm let mladší Australanka o něj přišla pětkrát, z toho třikrát po dvojchybě. Šafářová nakonec na kurtu strávila jen o čtvrthodinu více než Plíšková.

Ve třetím kole Plíškovou čeká Julije Putincevová z Kazachstánu, s níž má vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů 1:1. Šafářová narazí buď na Rusku Jelenu Vesninovou, nebo Chorvatku Ajlu Tomljanovičovou.

Maximem Plíškové v Miami je předloňské čtvrtfinále, Šafářová dosud nepřešla přes třetí kolo.

Prvním soupeřem Tomáše Berdycha bude 130. hráč světa Rus Andrej Rubljov. Devatenáctiletý tenista, který dostal do soutěže divokou kartu, v úvodním kole smetl Němce Floriana Mayera dvakrát 6:1. Desátý nasazený Berdych, který měl na úvod volno, se střetne s Rubljovem poprvé.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 6,993.450 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Mannarino (Fr.) - Becker (Něm.) 7:6 (8:6), 6:3, Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) - Ruud (Nor.) 6:2, 6:1, Seppi (It.) - Albot (Mold.) 6:4, 6:4, Robredo (Šp.) - Basilašvili (Gruz.) 3:6, 6:4, 6:2, Džumhur (Bos.) - Čong Hjon (Korea) 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), Čorič (Chorv.) - Granollers (Šp.) 7:6 (8:6), 4:6, 6:3, King (Barb.) - Lacko (SR) 7:6 (7:2), 6:4, Rubljov (Rus.) - Mayer (Něm.) 6:1, 6:1, Schwartzman (Arg.) - Chačanov (Rus.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), Tiafoe (USA) - Kravčuk (Rus.) 7:5, 5:7, 6:1, Zeballos (Arg.) - Elias (Portug.) 6:7 (2:7), 6:2, 7:5.

Ženy (dotace 7,699.423 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Brengleová (USA) 6:1, 6:3, Šafářová (ČR) - Gavrilovová (23-Austr.) 6:2, 6:2, Lučičová-Baroniová (26-Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:2, 2:6, 7:6 (7:2), Cibulková (4-SR) - Cepedeová (Par.) 6:3, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Konjuhová (29-Chorv.) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:2, Čang Šuaj (30-Čína) - Erraniová (It.) 4:6, 6:4, 7:5, Pavljučenkovová (17-Rus.) - Švedovová (Kaz.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:0, Putincevová (27-Kaz.) - Witthöftová (Něm.) 6:4, 6:4.