Nové Sedlo (Lounsko) - Plenty do volebních místností rozšířily sortiment, který vyrábí odsouzení ve věznici v Novém Sedle na Lounsku. Dvě desítky zástěn si objednala žatecká radnice, řekl ČTK ředitel věznice Miroslav Špalek. V Novém Sedle pracuje v rámci výkonu trestu necelá polovina vězňů. Vedení chce rozšířit možnosti novou pracovní halou.

V Novém Sedle si v současné době odpykává trest 460 vězňů, pracuje 195 z nich, a to jak v rámci věznice, tak pro civilní subjekty. Ne každého odsouzeného může věznice pustit na práci mimo areál a možnosti věznice jsou už vyčerpané. "Máme rozjednanou novou halu pracovní, kde by mohlo být několik zaměstnavatelů, kteří by mohli nabízet práci pro vězně přímo v areálu věznice," uvedl Špalek. A ne každý vězeň skutečně pracovat chce. "Pak tady máme sortu vězňů, kteří nám tvrdí, že by rádi pracovali, ale když jim nabídneme jakoukoli práci, tak tam třeba nastoupí a po dvou dnech říká, že ho něco bolí, že si to představoval jinak a že by chtěl jinou práci. Ale už mu není co nabídnout," vysvětlil Špalek.

Věznice dlouhodobě spolupracuje s městským úřadem v Žatci. Už dříve pro radnici vězni vyráběli například upomínkové předměty pro partnerská města. Tentokrát přišly na řadu plenty do volebních místností. "Na jaře jsme byli odevzdávat nějaké věci k naučným stezkám pro den Země. Oni tam tenkrát přivezli malý model volební zástěny. Velmi se jim to líbilo a bylo to schváleno. Takže jsme jich vyrobili zhruba 20," doplnil ředitel. Zástěny by se tak měly objevit ve volebních místnostech při říjnových sněmovních volbách.

Kromě výroby plent vězni například obšívají kůží volanty do aut nebo demontují staré motory, 10 odsouzených pracuje nově v call centru. Práci jim dává i firma zaměřená na balení zboží. Ti, kteří mohou pracovat venku, se často zapojují do sezonních zemědělských prací. "Třeba teď jezdí sbírat cibuli, brambory, ten podnikatel má zájem i o sbírání kamenů," doplnila vedoucí výkonu trestu věznice v Novém Sedle Alžběta Nováková.

Vězni pobírají za práci od 4500 do 9600 korun měsíčně. Díky tomu alespoň částečně umořují závazky, se kterými do výkonu trestu přišli. "Určitě se daří, ale ne v takové výši, jak by bylo na ty závazky potřeba," dodala Nováková.