Hokejisté Montrealu (zleva) Tomáš Plekanec, Jordie Benn a Charles Hudon se radují z gólu v utkání s New Jersey. ČTK/AP/Paul Chiasson

New York - Hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončil v NHL osmnáct zápasů trvající gólový půst a trefou v prodloužení rozhodl o výhře Montrealu 2:1 nad New Jersey. Michal Kempný prvním gólem sezony zpečetil vítězství Chicaga 5:1 na ledě Winnipegu. Jakub Vrána skóroval podruhé za sebou a pomohl Washingtonu udolat Boston 5:3. Za poražené dal gól David Krejčí. Michael Frolík otevřel skóre ale s Calgary, kterého hrálo opět bez Jaromíra Jágra, podlehl San Jose 2:3.

Plekanec těžil ze skvělé práce Charlese Hudona, který vyhrál u mantinelu souboj o puk a navázal na sebe všechny tři protihráče. Kotouč poslal do prostoru mezi kruhy, kam si najel ze střídačky český útočník a zblízka překonal Coryho Schneidera střelou mezi betony. Kladenský odchovanec se prosadil poprvé od 4. listopadu, od té doby si připsal osm přihrávek. Do sestavy Montrealu, který předchozí tři zápasy prohrál, se nevešel Jakub Jeřábek.

Kempný, který byl za svůj výkon vyhlášen třetí hvězdou zápasu, čekal na gól ještě déle - 37 zápasů. Český obránce uzavřel ve Winnipegu skóre zápasu krásnou ránou z levého kruhu a ozdobil tím návrat do sestavy, ve které naopak scházel kvůli zranění v horní části těla Jan Rutta. Kempný naskočil do hry poprvé od 13. listopadu, kdy po porážce Chicaga 5:7 s New Jersey zůstal třináct utkání mezi náhradníky.

Vrána vstřelil desátý gól sezony po krásné individuální akci, kterou otevřel skóre. Český útočník převzal ve středním pásmu puk, nabral rychlost a prosvištěl mezi dvěma obránci Bostonu a celou akci zakončil přesnou střelou nad vyrážečku Antona Chudobina. Po faulu Vrány domácí v přesilové hře vyrovnali, ale Washington v rozmezí 33. až 51. minuty odskočili z 1:1 na 4:1.

Boston se nevzdával a Krejčí šikovnou tečí snížil, ale vzápětí při hře bez brankáře vrátil hostům třígólové vedení Alexandr Ovečkin. V poslední minutě se ještě do statistik zapsal i David Pastrňák, který díky asistenci prodloužil svou bodovou sérii na deset zápasů. Havířovský rodák v ní zaznamenal pět gólů a sedm přihrávek.

Frolík zachytil v útočném pásmu špatnou rozehrávku a následně našel střelou z levého kruhu místo mezi betony Aarona Della. Kladenský odchovanec v utkání hýřil aktivitou, vyslal šest pokusů a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. San Jose ale v dalším průběhu skóre otočilo, a i když domácí ve třetí třetině vyrovnali, tak Joonas Donskoi strhl v čase 57:12 výhru na jejich stranu. Jágr kvůli potížím v dolní části těla vynechal pátý zápas v řadě.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - Washington 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Branky: 25. a 60. Bergeron (na druhou Pastrňák), 57. Krejčí - 48. a 52. Chiasson, 18. Vrána, 33. Bäckström, 59. Ovečkin. Střely na branku: 37:22. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Chiasson, 3. Kuzněcov (všichni Washington).

Philadelphia - Buffalo 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 5. Sanheim, 38. Filppula (Voráček) - 2. O'Reilly. Střely na branku: 27:20. Diváci: 19.508. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim (Philadelphia), 2. O'Reilly (Buffalo), 3. Elliott (Philadelphia).

Columbus - NY Islanders 6:4 (3:0, 2:3, 1:1)

Branky: 4. Werenski, 7. Nutivaara, 16. Dubois, 36. S. Jones, 38. N. Foligno, 60. J. Anderson - 25., 34. a 48. Bailey, 28. Cizikas. Střely na branku: 35:25. Diváci: 15.696. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Bailey (NY Islanders), 3. Bjorkstrand (Columbus).

Montreal - New Jersey 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 14. A. Shaw, 62. Plekanec - 2. Noesen. Střely na branku: 36:32. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. A. Shaw (Montreal), 2. Severson (New Jersey), 3. Jordie Benn (Montreal).

St. Louis - Anaheim 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 55. Berglund - 46. a 49. K. Roy, 32. Cogliano. Střely na branku: 30:18. Diváci: 17.822. Hvězdy zápasu: 1. K. Roy, 2. Cogliano, 3. Gibson (všichni Anaheim).

Minnesota - Toronto 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 19. Ennis, 49. Mikael Granlund. Střely na branku: 26:28. Diváci: 18.857. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Ennis, 3. Mikael Granlund (všichni Minnesota).

Winnipeg - Chicago 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Branky: 46. Ehlers - 2. Hinostroza, 7. Wingels, 11. Schmaltz, 32. P. Kane, 49. Kempný. Střely na branku: 28:30. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Schmaltz, 3. Kempný (všichni Chicago).

Colorado - Florida 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 24. a 47. MacKinnon - 31. Barkov. Střely na branku: 30:33. Diváci: 13.096. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Barkov (Florida).

Calgary - San Jose 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 5. Frolík, 48. Gaudreau - 17. Meier, 30. Tierney, 58. Donskoi. Střely na branku: 34:29. Diváci: 18.730. Hvězdy zápasu: 1. Frolík (Calgary), 2. Tierney, 3. Donskoi (oba San Jose).

Edmonton - Nashville 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Branky: 23. Aberg, 29. Fiala, 35. Turris, 38. Josi. Střely na branku: 46:23. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Turris, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Arizona - Tampa Bay 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 32. Keller - 12. Naměstnikov, 13. Point (Palát), 27. Kučerov, 41. T. Johnson. Střely na branku: 33:48. Diváci: 11.591. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. T. Johnson, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Vegas - Pittsburgh 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 2. Neal, 49. Merrill - 13. Cole. Střely na branku: 26:25: Diváci: 18.029. Hvězdy zápasu: 1. Fleury (Vegas), 2. Murray (Pittsburgh), 3. Neal (Vegas).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 31 23 2 6 117:75 48 2. Toronto 33 20 1 12 108:94 41 3. Boston 29 15 4 10 84:82 34 4. Montreal 32 14 4 14 87:100 32 5. Detroit 31 11 7 13 83:102 29 6. Florida 32 12 5 15 93:110 29 7. Ottawa 30 10 7 13 82:103 27 8. Buffalo 32 8 6 18 68:106 22

Metropolitní divize:

1. Columbus 32 20 1 11 94:84 41 2. Washington 33 20 1 12 105:96 41 3. New Jersey 31 17 5 9 95:94 39 4. NY Islanders 32 17 3 12 114:111 37 5. NY Rangers 31 16 3 12 101:92 35 6. Pittsburgh 33 16 3 14 95:106 35 7. Philadelphia 31 13 7 11 89:89 33 8. Carolina 30 12 7 11 83:93 31

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 31 20 4 7 106:85 44 2. St. Louis 33 21 2 10 105:84 44 3. Winnipeg 32 18 5 9 108:92 41 4. Minnesota 31 17 3 11 91:88 37 5. Dallas 32 18 1 13 96:92 37 6. Chicago 32 16 5 11 98:85 37 7. Colorado 31 15 2 14 96:101 32

Pacifická divize:

1. Los Angeles 32 20 3 9 98:73 43 2. Vegas 31 20 2 9 107:95 42 3. San Jose 30 17 3 10 82:71 37 4. Calgary 32 16 3 13 91:99 35 5. Anaheim 32 14 7 11 86:92 35 6. Vancouver 32 14 4 14 83:97 32 7. Edmonton 32 13 2 17 93:105 28 8. Arizona 34 7 5 22 76:118 19