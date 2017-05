Paříž - Hokejový útočník Tomáš Plekanec na mistrovství světa stále čeká na premiérový zápis do kanadského bodování, přesto je pro český tým velmi platným hráčem. Trenéři jej využívají při hře v oslabení, navíc je i členem elitní přesilovkové formace. Čtyřiatřicetiletý centr by se sice rád zapsal mezi střelce, ale i díky sérii pěti výher a prakticky jistému postupu do čtvrtfinále ještě před závěrečným zápasem v základní skupině proti Švýcarsku zůstává v klidu.

"Herní pohoda trochu chybí, je to cítit. Ale vyhráváme, o nějaké body nejde. Samozřejmě, že bych byl rád, kdyby tam něco spadlo, ale třeba to tam padne v nějaký moment, kdy to bude potřeba. Góly dávají jiní kluci, takže všechno funguje. Není důvod panikařit," řekl Plekanec novinářům po dnešním tréninku.

Kladenský odchovanec se i přes nulovou střeleckou produktivitu snaží plnit pokyny od trenérů. "Každý hráč má jiné přednosti. Důležité je, aby se role v mančaftu dobře rozdělily. Jsou tady jiní kluci, kteří dělají věci dobře. Jsou ofenzivní i defenzivní hráči a zatím to funguje," uvedla opora Montrealu.

Plekanec startuje na jubilejním desátém světovém šampionátu a například před rokem v Moskvě vstřelil v osmi zápasech pět branek. "Kdyby to tam padlo, tak to sebevědomí, tíha z hokejky nebo z rukou spadne a uvolní se to. Snažím se dělat jiné věci. Vyhráváme, to je nejdůležitější," řekl Plekanec.

Pomoct by mu mohlo i zařezaní Vladimíra Sobotky do jeho útoku místo Davida Pastrňáka. Sobotka je totiž ve hře dozadu zodpovědnější. "Sob je výborný hráč dopředu i dozadu, tam je jedno, kdo z nás brání. Je pravda, že už nemusím tolik přemýšlet a zajišťovat kluky. V tom to jednodušší je," uznal Plekanec.

Český tým má momentálně na kontě 13 bodů a má praktické jisté čtvrtfinále. "Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že se nebudeme trápit se Švýcary do posledního zápasu a budeme víceméně ve čtvrtfinále, tak bychom to brali. Ve hře máme věci, které musíme vylepšit jako tým, které nejsou ideální. Což je ale na druhou stranu dobré, protože nejdeme do čtvrtfinále s nějakým přehnaným sebevědomím," podotkl Plekanec.