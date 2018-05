Praha - Útočník Tomáš Plekanec sice uzavřel reprezentační kapitolu své kariéry, končit s hokejem však nemá v plánu. Pětatřicetiletý hráč věří, že se dočká dobré nabídky a zůstane v NHL.

Po dnešním návratu českého národního týmu z Dánska Plekanec ujistil, že si konec v reprezentaci nerozmyslel. "Přišla doba na to, abych se rozloučil. Odjezdil jsem už spoustu mistrovství světa a je na čase, aby jezdili mladí kluci. Já na to všechno budu rád vzpomínat a sledovat, jak se jim daří," řekl novinářům.

Kladenský rodák doufá, že najde i nadále uplatnění v nejlepší hokejové lize světa. V základní části NHL mu schází jen dva starty k pokoření magické tisícovky, na kontě má 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí.

Stanley Cup mu však stále uniká, nepomohla mu k němu ani výměna do ambiciózního Toronta v průběhu sezony z Montrealu, jehož barvy hájil naplno od ročníku 2005/06. Maple Leafs prohráli v 1. kole play off sedmou rozhodující bitvu s Bostonem.

"Jsem teď volným hráčem a uvidíme, co se bude dít. Vždy jsem říkal, že se nejlépe cítím v Montrealu. Věřím, že nemusím nikomu nic dokazovat. Všichni určitě dobře vědí, co ode mě mohou očekávat," prohlásil Plekanec s tím, že by se s případným zájemcem rád dohodl na roční smlouvě.

Byl by pro něho případně variantou i návrat na Kladno? "Myslím, že teď určitě ne. Na to je ještě brzy," řekl Plekanec.