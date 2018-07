Montreal - Hokejový útočník Tomáš Plekanec se vrací do Montrealu, kde před únorovým odchodem do Toronta strávil celou kariéru v NHL. Pětatřicetiletý centr podepsal s Canadiens jako nechráněný volný hráč roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů, na bonusech může získat dalších 1,25 milionu. Canadiens o tom informovali na svém twitterovém účtu.

"Vrací se k nám hráč, kterého velmi dobře známe. On sám chce hrát za Montreal... Je to velký profesionál a má opravdu velký respekt u spoluhráčů," řekl generální manažer Montrealu Marc Bergevin.

V dresu svého osudového klubu Plekanec zaútočí na magickou tisícovku startů v NHL, ke které mu chybějí pouhé dva zápasy. Může se stát jedenáctým českým hokejistou, kterému se to podaří.

Dosud se to povedlo Jaromíru Jágrovi (1733 zápasů), Romanu Hamrlíkovi (1395), Robertu Holíkovi (1314), Radku Dvořákovi (1260), Patriku Eliášovi (1240), Václavu Prospalovi (1108), Radimu Vrbatovi (1057), Petru Svobodovi (1028), Milanu Hejdukovi (1020) a Petru Sýkorovi (1017).

Od ročníku 2003/04, kdy v lize debutoval, sehrál Plekanec v základní části 998 utkání a zaznamenal 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí. V 94 bitvách play off přidal 53 bodů díky 18 brankám a 35 nahrávkám.

V dresu Toronta z toho bylo jen 17 zápasů dlouhodobé fáze, v kterých si připsal dvě nahrávky, a sedm duelů v sérii 1. kola play off proti Bostonu, v nichž stihl dva góly a dvě asistence.

Plekancovi vypršela dvouletá smlouva na 12 milionů dolarů. V ročníku 2016/17 bral sedm milionů, v minulé sezoně o dva méně. "Strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov. Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný (do Toronta)," řekl Plekanec před měsícem rozhlasové stanici TSN Radio Montreal 690.

Juniorský mistr světa z roku 2001 se po letošním mistrovství světa v Dánsku rozloučil s reprezentací, takže nezkompletuje medailovou sbírku, v níž jsou stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Hráčskou kariéru chce jednou zakončit v Kladně.

Montreal dnes také podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s osmnáctiletým finským centrem Jesperim Kotkaniemim, jehož si vybral minulý týden jako trojku draftu v Dallasu. Dosavadní hráč Ässätu Pori si v případě pobytu v prvním týmu vydělá i s podpisovým bonusem 925 tisíc dolarů. Na farmě v AHL by měl základní příjem 70 tisíc dolarů.