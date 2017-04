Hokejista Montrealu Canadiens Artturi Lehkonen (vpravo) chvilku poté, co dal gól New Yorku Rangers.

Hokejista Montrealu Canadiens Artturi Lehkonen (vpravo) chvilku poté, co dal gól New Yorku Rangers. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Útočník Tomáš Plekanec přispěl asistencí k výhře hokejistů Montrealu 3:1 na ledě New Yorku Rangers a Canadiens se ujali v sérii 1. kola play off NHL vedení 2:1. Krůček od postupu už je Pittsburgh, který zvítězil v Columbusu 5:4 v prodloužení a vede 3:0 na zápasy, stejně jako St. Louis Blues, kteří před vlastními fanoušky porazili Minnesotu 3:1.

Plekanec se podílel na úvodním gólu utkání, který padl až ve 38. minutě. Český útočník v přesilové hře nejprve vyhrál vhazování v útočném pásmu a poté byl součástí rychlé kombinace, na jejímž konci Artturi Lehkonen překonal Henrika Lundqvista pohotovou střelou z mezikruží.

Ve 48. minutě využili hosté i druhou přesilovku v zápase, když obránce Shea Weber potrestal čtyřminutové vyloučení Matse Zuccarella za nebezpečnou hru vysokou holí. V 56. minutě přidal třetí gól Alexander Radulov a domácí pak už dokázali pouze snížit.

Jednu asistenci zaznamenal také Vladimír Sobotka, když Alexander Steen v 59. minutě gólem do prázdné branky při power play Minnesoty pečetil výhru St. Louis. Brankář Blues Jake Allen ve třetí třetině pochytal všech 19 střel soupeře a domácí tak uhájili těsné vedení 2:1, které zařídil ve 36. minutě v přesilové hře Jaden Schwartz.

Columbus po dvou jasných prohrách v Pittsburghu potřeboval na domácím ledě zabrat a už po 11 sekundách dostal Blue Jackets do vedení Cam Atkinson. Penguins sice ve 4. minutě vyrovnali, ale domácí vzápětí díky dvěma gólům v rozmezí 68 sekund odskočili do vedení 3:1.

Penguins však ve druhé třetině manko smazali a v 52. minutě je poprvé dostal do vedení svou druhou trefou v zápase Jake Guentzel. Columbus sice pět minut před koncem třetí třetiny stihl vyrovnat, ve 14. minutě prodloužení však Guentzel po skvělé přihrávce od Sidneyho Crosbyho zpoza branky dokonal hattrick a třetí vítězství Tučňáků v sérii.

Obrat v sérii z 0:1 na 2:1 se povedl Edmontonu. Brankář Cam Talbot podruhé za sebou nedostal od San Jose ani gól a dovedl Oilers k vítězství 1:0. Jediný gól vstřelil v 51. minutě Zack Kassian, jenž měl na svědomí vítěznou branku i v minulém duelu, který Edmonton vyhrál 2:0.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

New York Rangers - Montreal 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 58. Skjei - 38. Lehkonen (Plekanec), 48. Weber, 56. Radulov. Střely na branku: 21:29. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Lehkonen, 3. Radulov (všichni Montreal). Stav série: 1:2.

Columbus - Pittsburgh 4:5 v prodl. (3:1, 0:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 1. a 6. Atkinson, 7. Werenski, 56. Dubinsky - 4., 52. a 74. Guentzel, 26. Rust, 34. Malkin. Střely na branku: 37:47. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Atkinson (Columbus). Stav série: 0:3.

Západní konference - 3. zápasy:

St. Louis - Minnesota 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. Parayko, 36. Schwartz, 59. Steen (Sobotka) - 33. Coyle. Střely na branku: 31:41. Diváci: 19.334. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Parayko, 3. Schwartz (všichni St. Louis). Stav série: 3:0.

San Jose - Edmonton 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 51. Kassian. Střely na branku: 23:22. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Jones (San Jose), 3. Kassian (Edmonton). Stav série: 1:2.