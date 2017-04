Hokejista Montrealu Canadiens Artturi Lehkonen (vpravo) chvilku poté, co dal gól New Yorku Rangers.

Hokejista Montrealu Canadiens Artturi Lehkonen (vpravo) chvilku poté, co dal gól New Yorku Rangers. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Útočník Tomáš Plekanec přispěl asistencí k výhře hokejistů Montrealu 3:1 na ledě New York Rangers a Canadiens se ujali v sérii 1. kola play off NHL vedení 2:1. Krůček od postupu už je Pittsburgh, který zvítězil v Columbusu 5:4 v prodloužení a vede 3:0 na zápasy, stejně jako St. Louis, které i s přispěním asistence Vladimíra Sobotky porazilo Minnesotu 3:1.

Plekanec, jenž v předchozím duelu vyrovnal v poslední minutě třetí třetiny, se podílel na úvodním gólu utkání, který padl až ve 38. minutě. Český útočník v přesilové hře nejprve vyhrál vhazování v útočném pásmu a poté byl součástí rychlé kombinace, na jejímž konci Artturi Lehkonen překonal Henrika Lundqvista pohotovou střelou z mezikruží.

Ve 48. minutě využili hosté i druhou přesilovku v zápase, když obránce Shea Weber potrestal čtyřminutové vyloučení Matse Zuccarella za nebezpečnou hru vysokou holí. V 56. minutě přidal třetí gól Alexandr Radulov, který předvedl fantastické zakončení jednou rukou a domácí pak už dokázali pouze snížit. Careyho Price připravil o čisté konto střelou od modré čáry obránce Brady Skjei.

"Je hezké, že vedeme 2:1, ale je to série na čtyři vítězná utkání. Ještě se mohou hrát čtyři zápasy. Můžeme si to dnes vychutnat, ale pak už se musíme chystat na příští souboj. Ještě není nic rozhodnutého," konstatoval Radulov. "Oni na nás v příštím utkání zase vyrukují s tvrdou hrou a my musíme podat stejně dobrý výkon jako dnes, ne-li lepší."

Zatímco Canadiens využili v zápase obě přesilovky, Rangers neproměnili žádnou ze tří a dohromady v celé sérii ani jednu z deseti. Početní výhody nabídli Montrealu zbytečnými prohřešky v útočném pásmu - nejprve J. T. Miller odehrál puk rukou při vhazování, za což inkasoval dvě minuty za zdržování hry, pak Zuccarello při závaru před brankou udeřil rukojetí hokejky do obličeje Markova.

"Speciální formace dnes rozhodly. Bohužel jsem v oslabení nedokázal předvést lepší zákroky. A my jsme v přesilovce nic nevymysleli. Všichni se musíme v příštím utkání zlepšit," řekl gólman Lundqvist. "Hlavní je, abychom začali u sebe a nekoukali, co oni. Ano, Montreal je dobrý tým, ale my musíme předvést víc, zvlášť na vlastním ledě. Jinak nemůžeme v play off uspět."

Jednu asistenci zaznamenal také Sobotka, když Alexander Steen v 59. minutě gólem do prázdné branky při power play Minnesoty pečetil výhru St. Louis. Brankář Blues Jake Allen ve třetí třetině pochytal všech 19 střel soupeře a domácí uhájili těsné vedení 2:1, které zařídil ve 36. minutě v přesilové hře Jaden Schwartz.

Columbus, v jehož sestavě znovu chyběl zraněný Lukáš Sedlák, po dvou jasných prohrách v Pittsburghu potřeboval na domácím ledě zabrat a už po 11 sekundách dostal Blue Jackets do vedení Cam Atkinson. Penguins sice ve 4. minutě vyrovnali, ale domácí vzápětí díky dvěma gólům v rozmezí 68 sekund odskočili do vedení 3:1.

Penguins však ve druhé třetině manko smazali a v 52. minutě je poprvé dostal do vedení svou druhou trefou v zápase Jake Guentzel. Columbus sice pět minut před koncem třetí třetiny stihl vyrovnat, ve 14. minutě prodloužení však Guentzel po skvělé přihrávce od Sidneyho Crosbyho zpoza branky dokonal hattrick a třetí vítězství Tučňáků v sérii.

Dvaadvacetiletý útočník je prvním nováčkem v historii klubu, který v bojích o Stanley Cup skóroval třikrát v jednom utkání. "Hlava mi to nebere," smál se Guentzel. "Ale měl jsem dnes štěstí na odražené puky."

Columbus zatím potvrzuje, že není týmem pro play off. Ve vyřazovacích bojích prohrál 11 z 13 duelů a ještě ani jednou nedokázal vyhrát v základní hrací době.

Obrat v sérii z 0:1 na 2:1 se povedl Edmontonu. Brankář Cam Talbot podruhé za sebou nedostal od San Jose ani gól a díky 23 zákrokům dovedl Oilers k vítězství 1:0. Jediný gól vstřelil v 51. minutě Zack Kassian, jenž měl na svědomí vítěznou branku i v minulém duelu, který Edmonton vyhrál 2:0.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

New York Rangers - Montreal 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 58. Skjei - 38. Lehkonen (Plekanec), 48. Weber, 56. Radulov. Střely na branku: 21:29. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Lehkonen, 3. Radulov (všichni Montreal). Stav série: 1:2.

Columbus - Pittsburgh 4:5 v prodl. (3:1, 0:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 1. a 6. Atkinson, 7. Werenski, 56. Dubinsky - 4., 52. a 74. Guentzel, 26. Rust, 34. Malkin. Střely na branku: 37:47. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Atkinson (Columbus). Stav série: 0:3.

Západní konference - 3. zápasy:

St. Louis - Minnesota 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. Parayko, 36. Schwartz, 59. Steen (Sobotka) - 33. Coyle. Střely na branku: 31:41. Diváci: 19.334. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Parayko, 3. Schwartz (všichni St. Louis). Stav série: 3:0.

San Jose - Edmonton 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 51. Kassian. Střely na branku: 23:22. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Jones (San Jose), 3. Kassian (Edmonton). Stav série: 1:2.