New York - Tomáš Plekanec po dvou měsících znovu skóroval v NHL a svým osmým gólem v sezoně přispěl k výhře hokejistů Montrealu 4:1 nad Ottawou. Canadiens tak v druhém vzájemném duelu během dvou dnů zopakovali vítězství ze soboty, kdy uspěli v Ottawě 4:3 po nájezdech, a rázem mají před svým soupeřem náskok 4 bodů na čele Atlantické divize.

Český útočník už po 28 sekundách hry otevřel střelecký účet zápasu, když se po ráně Andreje Markova od modré čáry dostal k odraženému puku před brankou a pohotově jej uklidil do odkryté klece. Čtyřiatřicetiletý rodák z Kladna, který v průběhu března vynechal kvůli zranění tři zápasy, se trefil poprvé od 24. ledna. Na gól čekal 20 utkání. Plekanec byl na ledě i u třetího gólu svého týmu a dočkal se ocenění pro druhou hvězdu zápasu.

Ottawa sice v 5. minutě vyrovnala, ještě do první přestávky ale vrátil domácím náskok obránce Jordie Benn a ve třetí třetině jejich triumf potvrdili Paul Byron a další bek Nathan Beaulieu.

Montreal vyhrál devátý z posledních jedenácti zápasů a desátý ze čtrnácti poté, co Claude Julien nahradil na střídačce odvolaného trenéra Michela Therriena. "Někdy mužstvo potřebuje probudit, dostat nový impulz. A myslím, že přesně k tomu u nás došlo," přiznal brankář Carey Price, který si připsal 30 zákroků. "Tyhle dvě výhry nad Ottawou nám hodně zvednou sebevědomí. Hlavně dnes jsme podali opravdu dobrý výkon a hráli jsme přesně podle našich představ," dodal Price.

Naopak Ottawa po sérii šesti výher v řadě utrpěla čtvrtou porážku za sebou. "Byl to jeden z těch zápasů, kdy byl soupeř jasně lepší než my," uznal kapitán Erik Karlsson. "Máme před sebou spoustu práce. Ale pořád si myslím, že máme velmi dobrý tým a stále sami sobě věříme," ujistil fanoušky šestadvacetiletý švédský bek.

Už v odpoledním programu vstřelil sedmý gól v sezoně Lukáš Sedlák z Columbusu a pomohl Blue Jackets k výhře 4:1 na ledě New Jersey. Český útočník byl v sedmé minutě při sólovém úniku v oslabení faulován a ze svého prvního trestného střílení v NHL dostal hostující mužstvo do vedení.

Columbus pak v 11. minutě v dalším oslabení zvýšil, ale Devils stačilo na korekci skóre pouhých sedm vteřin. Hned po vhazování přihrál Pavel Zacha Henriqueovi, který ujel obráncům a zatlačil puk do branky prakticky i s gólmanem Bobrovským.

Třetí gól dali hosté z dalšího trestného střílení, které v druhé třetině proměnil Dubinsky. Do prázdné branky pak jejich čtvrtou výhru za sebou pojistil Jenner, autor dvou gólů.

Columbus poprvé v historii klubu dosáhl stobodové hranice a stejně jako Washington si zajistil postup do play off. "Šlapeme dál na plyn, nepolevujeme. Chceme se poprat o první místo v celé lize a na to se budeme ve zbytku základní části soustředit. Chceme si pro play off zajistit co nejvýhodnější pozici," ujistil útočník Matt Calvert.

O bod méně než Blue Jackets a Capitals má Pittsburgh, který díky hattricku Sidneyho Crosbyho porazil Floridu 4:0. Jaromír Jágr nastoupil proti svému bývalému klubu k 1700. zápasu v lize, ale ani on nedokázal překonat domácího gólmana Fleuryho.

Penguins mu během první třetiny vzdali hold, když na kostce nad ledem pustili video připomínající jeho nejlepší okamžiky během 11 sezon v dresu Tučňáků, v němž vyhrál dvakrát Stanely Cup. Fanoušci ho odměnili potleskem ve stoje, Jágr jim na oplátku pokynul a pěstí se praštil do hrudi, aby ukázal, že má Pittsburgh stále ve svém srdci.

Na ledě ho ale jasně předčil Crosby, který zaznamenal desátý hattrick v NHL. "Ukázal, proč je nejlepší. Nedokázali jsme si s ním poradit. Umí se navíc trefit v pravou chvíli, kdy jsme třeba mohli pomýšlet na obrat. Jenže když nedáme gól..." litoval útočník Panterů Derek MacKenzie.

Nevídaný obrat předvedli hokejisté Chicaga, kteří porazili Colorado 6:3. Blackhawks v polovině třetí třetiny otočili skóre z 1:3 na 4:3 třemi góly v rozmezí 34 sekund.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Florida 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 35., 37. a 45. Crosby, 17. Hörnqvist. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. Fleury (všichni Pittsburgh).

New Jersey - Columbus 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 11. Henrique (Zacha) - 11. a 59. Jenner, 7. Sedlák z tr. střílení, 27. Dubinsky z tr. střílení. Střely na branku: 36:27. Diváci: 14.254. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Bobrovskij (oba Columbus), 3. Henrique (New Jersey).

Winnipeg - Minnesota 5:4 (3:0, 1:4, 1:0)

Branky: 4. Copp, 6. Lowry, 17. Chiarot, 25. Byfuglien, 53. Morrissey - 36. a 40. Stewart, 30. Coyle, 36. Mikael Granlund. Střely na branku: 21:48. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Stewart (Minnesota), 3. Lowry (Winnipeg).

Calgary - Los Angeles 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 9. Monahan, 12. Stone, 21. Giordano, 22. Gaudreau, 60. Versteeg - 19. Kopitar, 26. Dowd. Střely na branku: 24:21. Diváci: 19.115. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau, 2. Monahan, 3. Giordano (všichni Calgary).

Philadelphia - Carolina 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 20. Provorov, 32. Weise, 60. Konecny, 61. Schenn - 33. Skinner, 39. Lindholm, 52. J. Staal. Střely na branku: 44:22. Diváci: 19.517. Hvězdy zápasu: 1. Schenn, 2. Provorov, 3. Weise (všichni Philadelphia).

Montreal - Ottawa 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky: 1. Plekanec, 18. Jordie Benn, 44. Byron, 56. Beaulieu - 5. Pyatt. Střely na branku: 37:31. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Byron, 2. Plekanec, 3. Gallagher (všichni Montreal).

Chicago - Colorado 6:3 (1:2, 0:1, 5:0)

Branky: 51. a 54. Toews, 5. P. Kane, 51. Pánik, 51. Panarin, 60. Krüger - 9. a 16. Grigorenko, 37. Andrighetto. Střely na branku: 34:25. Diváci: 22.070. Hvězdy zápasu: 1. Toews, 2. Panarin (oba Chicago), 3. Grigorenko (Colorado).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 72 41 8 23 199:180 90 2. Ottawa 71 39 8 24 188:185 86 3. Boston 71 38 6 27 205:188 82 4. Toronto 70 32 15 23 212:208 79 5. Tampa Bay 71 34 9 28 194:197 77 6. Florida 71 31 11 29 180:204 73 7. Buffalo 72 29 12 31 180:210 70 8. Detroit 70 28 11 31 177:210 67

Metropolitní divize:

1. x-Washington 71 46 8 17 228:159 100 2. x-Columbus 71 47 6 18 228:164 100 3. Pittsburgh 71 45 9 17 249:198 99 4. NY Rangers 72 45 3 24 231:189 93 5. NY Islanders 71 33 12 26 210:218 78 6. Philadelphia 71 33 8 30 186:213 74 7. Carolina 70 30 13 27 182:203 73 8. New Jersey 71 26 12 33 164:209 64

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Chicago 72 47 5 20 218:178 99 2. Minnesota 71 43 6 22 232:178 92 3. Nashville 71 35 11 25 209:201 81 4. St. Louis 71 38 5 28 197:193 81 5. Winnipeg 72 32 7 33 217:230 71 6. Dallas 71 28 10 33 195:233 66 7. Colorado 71 20 3 48 138:234 43

Pacifická divize:

1. San Jose 71 42 7 22 196:165 91 2. Anaheim 72 38 11 23 186:178 87 3. Calgary 72 41 4 27 201:193 86 4. Edmonton 71 38 9 24 207:186 85 5. Los Angeles 71 34 7 30 175:179 75 6. Vancouver 71 28 9 34 161:207 65 7. Arizona 71 26 9 36 172:227 61

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. Crosby (Pittsburgh) 65 80 (40+40) 2. McDavid (Edmonton) 71 80 (25+55) 3. Marchand (Boston) 71 79 (37+42) 4. P. Kane (Chicago) 72 79 (32+47) 5. Bäckström (Washington) 71 75 (21+54) 6. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 7. Kučerov (Tampa Bay) 64 71 (33+38) 8. Scheifele (Winnipeg) 69 71 (28+43) 9. Burns (San Jose) 71 70 (27+43) 10. Seguin (Dallas) 71 68 (24+44) 15. Pastrňák (Boston) 64 63 (31+32) 33. Voráček (Philadelphia) 71 55 (17+38) 49. Vrbata (Arizona) 71 51 (17+34) 61. Krejčí (Boston) 71 49 (20+29) 112. Frolík (Calgary) 72 42 (16+26) 134. Jágr (Florida) 71 39 (14+25)