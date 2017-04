Hokejista Montrealu Tomáš Plekanec (uprostřed) se raduje z vyrovnávacího gólu v utkání play off s New Yorkem Rangers.

New York - Hokejový útočník Tomáš Plekanec poslal trefou v čase 59:42 zápas 1. kola play off NHL mezi Montrealem a New Yorkem Rangers do prodloužení, ve kterém rozhodl Alexandr Radulov o výhře Canadiens 4:3 a srovnání série na 1:1. Kladenský odchovanec si připsal v utkání i asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

"Každá výhra vás povzbudí. Máte lepší pocit ze sebe i ze své hry. Ale pořád je to jen jeden zápas a pořád máme co zlepšovat, protože jsme ještě neodehráli skvělé utkání," prohlásil Plekanec, který byl důležitou postavou i při vhazováních. Podstoupil jich více než třetinu (27 z 77) a vyhrál 63 procent.

Montreal v úvodním duelu nepřekonal brankáře Henrika Lundqvista, ve druhém zápase však vedl i s přispěním Plekancovy přihrávky už po první třetině 2:1. Prostřední část ale vyzněla pro Rangers, kteří dvěma góly otočili skóre a těsné vedení drželi až do závěrečné minuty základní hrací doby. V ní při hře bez gólmana usměrnil český útočník Radulovovu přihrávku na hranici brankoviště nad Lundqvistovu vyrážečku.

"Byl to důležitý gól. Ale je jedno, kdo ho dal, hlavně, že se to někomu z nás povedlo a dostali jsme zápas do prodloužení," komentoval svou trefu Plekanec, který si po utkání původně odmítl vzít puk a navrhl, aby byl prodán v aukci na eBay. "Nemíním si brát puk za každý gól, který dám. I když byl důležitý..." zarazil se český útočník během vysvětlování. A rozmyslel si to. "Víte co? Já si ho nechám," dodal.

Plekanec nezažívá nejlepší sezonu, v základní části vstřelil jen deset branek. To je nejméně od sezony 2005/06, přesto ale měl v závěru důvěru trenéra Clauda Juliena. "Hrál dobrý zápas a v podobných situacích se už dříve nacházel. Je i velmi schopný v přesilových hrách, ale více ho využíváme v oslabeních kvůli jeho vhazováním a výborné defenzivní práci. Ale neznamená to, že by nebyl dobrý i v útoku, proto jsem ho poslal na led," řekl kouč.

Podle statistiků Montreal v klubové historii nikdy nevyrovnal v utkání play off později. Plekancovo jméno tak nahradí zápis Jacquesa Lemairea, který odvrátil v roce 1975 prohru Canadiens gólem 24 sekund před třetí sirénou. Obrat kanadského týmu dokonal v čase 78:34 Radulov, když se nejlépe zorientoval v závaru před brankou.

Obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh porazil Columbus 4:1 a v sérii vede 2:0. Hlavním strůjcem úspěchu byl kapitán Sidney Crosby, který jeden gól vstřelil a další dva připravil. Trenér Penguins Mike Sullivan si může mnout ruce i nad tím, jak se mu v polovině března povedlo najít vhodná křídla ke Crosbymu. Zčásti i kvůli okolnostem, neboť tým v té době trápila marodka.

Ke kanadskému útočníkovi, který dal první branku zápasu, skvěle zapadli Conor Sheary a Jake Guentzel, jenž vstřelil v polovině utkání za stavu 1:1 vítězný gól. "Hrají odvážně, chodí do prostorů, kde to bolí. Mají skvělý hokejový cit a jsou rychlí. Těžko se brání," komentoval Sullivan souhru Crosbyho řady. V poslední třetině dali výsledku konečnou podobu Jevgenij Malkin a Patric Hörnqvist.

Ve výborné pozici je i St. Louis, Blues vyhráli oba zápasy na ledě Minnesoty. V pátečním duelu rozhodl Jaden Schwartz o výhře 2:1 necelé tři minuty před koncem základní hrací doby.

"Oba zápasy skončily 2:1 pro ně, ale mohl z nich odejít vítězně kterýkoli tým. Proto nevidím důvod, proč bychom u nich nemohli dokázat stejnou věc jako oni tady. Pokud bychom prohráli 0:6 nebo tak nějak, pak bychom mohli říci, že to bude těžké," uvedl kouč Minnesoty Bruce Boudreau, který loni s Anaheimem dokázal otočit sérii po domácích prohrách ze stavu 0:2 na 3:2.

Hokejisté Edmontonu vyhráli poprvé od roku 2006 zápas v play off, když porazili San Jose 2:0 a vyrovnali stav série na 1:1. Oilers vstřelili obě branky v oslabení: ze sólového úniku otevřel skóre v úvodu druhé třetiny Zack Kassian a z dalšího brejku přidal druhý gól v 51. minutě Connor McDavid. Camu Talbotovi stačilo k čistému kontu 16 zásahů, zatímco hráči Edmontonu vyslali o dvacet střel více.

Výsledky 1. kola play off NHL:

--------

Východní konference - 2. zápasy:

Montreal - New York Rangers 4:3 v prodl. (stav série 1:1), Pittsburgh - Columbus 4:1 (stav série 2:0)

Západní konference - 2. zápasy:

Minnesota - St. Louis 1:2 (stav série 0:2), Edmonton - San Jose 2:0 (stav série 1:1)