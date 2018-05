Kodaň - Zcela v klidu nechalo jméno čtvrtfinálového soupeře zkušeného útočníka české hokejové reprezentace Tomáše Plekance. Přestože se Američané v Dánsku prezentovali kromě posledního vystoupení s Finy (2:6) výbornými výkony, pětatřicetiletá opora národního týmu se domnívá, že výběr kouče Josefa Jandače si na turnaji vedl přinejmenším stejně dobře.

"Budou asi hrát stejný styl, na jaký jsou zvyklí. Mají za sebou dobrý turnaj, ale to my taky. Doufám, že to bude dobrý zápas," řekl Plekanec novinářům. Zdůraznil však, že bude důležitý výkon celého týmu. "Není to o jedné lajně. Musíme všichni dobře bránit, záleží na těch, co budou zrovna na ledě. Musí si dávat pokaždé pozor," nastínil Plekanec.

Nijak nezastíral, že mu bylo jedno, kdo na české mužstvo vyjde pro čtvrtfinálovou bitvu. "Neřešil jsem to. Všechny tři týmy, co byly ve hře, jsou kvalitní," připomněl Plekanec varianty, podle nichž mohli Češi hrát vedle Američanů také s Finy nebo Kanadou.

"Ty týmy mají svoje problémy, některé sehrály dobrý turnaj, některé to zvládly s potížemi jako Kanada. Ale to bylo vážně vcelku jedno. Pro tyhle týmy turnaj teprve začíná a budou hrát každý úplně jinak. Ale ty jejich zápasy jsem neviděl, těžko můžu nějak více hodnotit," podotkl Plekanec.

Věří, že trenéři najdou cestu, která povede k postupu. "Určitě nám ukážou přednosti i slabá místa soupeře; všechny věci, které jim na turnaji vycházely, a co jim naopak nešlo. Styl hry podle hřiště moc nemění, tam jsou jen maličkosti, které dělají jinak. Určitě budou výborně bruslit, hrát výborně po pětkách, předvádět fyzický hokej. V tom, když se jim vyrovnáme, máme šanci," řekl Plekanec.

Tahouny ofenzivy zámořského týmu jsou Patrick Kane z Chicaga a Johnny Gaudreau z Calgary, kteří patří mezi největší hvězdy celé NHL. "Mají tam ale i další výborné hráče. Třeba Larkin může kdykoliv vzít puk a rozhodnout. Není to jenom o jednom hráči, jsou tam takoví tři, možná čtyři," varoval Plekanec.

Nedomnívá se, že by měla být slabým místem Američanů mladá obrana. "Ti mladí naopak výborně bruslí, nebojí se hrát a mají kuráž. Ale jejich zápasy jsem neviděl," řekl držitel stříbra a dvou bronzů ze světových šampionátů.