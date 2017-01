New York - Tomáš Plekanec vstřelil v pondělním utkání NHL svůj čtvrtý gól v sezoně, hokejisté Montrealu ale prohráli s Washingtonem 1:4. Poprvé v tomto ročníku skóroval Jiří Hudler, navrch přidal jednu gólovou nahrávku a pomohl Dallasu k vítězství 6:4 na ledě Los Angeles. Asistenci u tří gólů Stars zaznamenal další český útočník Radek Faksa.

Plekanec skóroval po osmi zápasech, když ve 48. minutě v přesilové hře vyrovnal na 1:1. Nejprve trefil tyčku, po následném závaru před brankou se už prosadil dorážkou do odkryté klece.

Canadiens to ale nebylo nic platné. O pouhých 54 sekund později vrátil hostům vedení Jevgenij Kuzněcov, za další tři minuty zvýšil na 3:1 Brett Connolly a v 57. minutě uzavřel v přesilovce skóre Alexander Ovečkin. Capitals tak prodloužili vítěznou sérii na šest zápasů.

Ovečkin si připsal i dvě asistence a už jen jediný zápis do statistik ho dělí od jubilejního 1000. bodu v kariéře. Zároveň s 544 trefami vyrovnal v historické tabulce střelců na 29. místě Maurice Richarda, po němž je pojmenována trofej pro nejlepšího kanonýra sezony, kterou ruský útočník v minulosti získal hned šestkrát.

"Tahle čísla ukazují, jak stárnu," řekl Ovečkin. "Pamatuji si svou první sezonu, první gól a připadá mi, jako by se to odehrálo včera. Jenže čas utíká čím dal rychleji, člověk si proto musí užívat každou sekundu a každý moment, kdy má příležitost být součástí něčeho výjimečného," dodal.

Plekanec připravil brankáře Bradena Holtbyho o třetí čisté konto v řadě, což by dokázal jako první gólman v historii klubu. Jeho neprůstřelnost trvala 169 minut a 12 sekund.

Další historický milník se přepisoval v duelu Floridy na ledě New Jersey, hlavní postavou ale tentokrát nebyl Jaromír Jágr, nýbrž jeho spoluhráč Roberto Luongo. Sedmatřicetiletý kanadský gólman dovedl Panthers k vítězství 3:0, které bylo jeho 448. v kariéře, čímž v počtu výher přeskočil na pátém místě Terryho Sawchuka.

Jágr nebodoval, byl ale na ledě u toho, když Reilly Smith v 17. minutě v přesilovce dostal hosty do vedení 1:0. To pak Panteři hájili až do samého závěru třetí třetiny, v němž Jussi Jokinen a Vincent Trocheck pojistili vítězství trefami do prázdné branky při power play.

Luongo zneškodnil všech 28 střel, vychytal první nulu v sezoně a celkově 73. v kariéře, což ho řadí na 11. místo v dějinách. "Chytal fantasticky a jsme rádi, že na tuhle neskutečnou metu dosáhl. Ukazuje to jeho dlouhodobou formu. Je to úžasný profesionál, moc mu to přejeme," prohlásil trenér Tom Rowe.

Luongo vyrovnal Sawchuka už 20. prosince, pak ale třikrát odešel jako poražený a poslední dva zápasy kvůli zranění vynechal. "Teď je hlavně důležité, abych vychytal nějaké výhry a abychom splnili náš cíl - postup do play off. Na to se stoprocentně soustředím, všechno ostatní z toho vyplyne," řekl Luongo, který naposledy neinkasoval v lednu minulého roku.

Hudler, jenž kvůli záhadnému onemocnění vynechal celý listopad a polovinu prosince, se trefil ve svém 16. utkání v sezoně. A hned z toho byl vítězný gól. Dallas totiž v Los Angeles na začátku třetí třetiny během 58 sekund přišel o vedení 4:2. Ve 48. minutě ale domácí gólman Peter Budaj špatně vyjel k zadnímu mantinelu, kde vybojoval kotouč Tyler Seguin a protlačil ho před branku Hudlerovi, který vracejícího se slovenského brankáře snadno přehodil.

V poslední minutě pak pečetil výhru Stars gólem do prázdné branky Patrick Sharp. Nahrával mu Faksa, jenž tak poprvé po předloňském příchodu do NHL zaznamenal v jednom utkání tři body.

Statistika NHL:

New Jersey - Florida 0:3 (0:1, 0:0, 0:0)

Branky: 17. R. Smith, 59. J. Jokinen, 60. Trocheck. Střely na branku: 28:29. Diváci: 12.834. Hvězdy zápasu: 1. Luongo, 2. R. Smith (oba Florida), 3. Schneider (New Jersey).

Winnipeg - Calgary 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 11. Byfuglien, 44. Wheeler. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Byfuglien, 3. Wheeler (všichni Winnipeg).

Montreal - Washington 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky: 48. Plekanec - 12. Bäckström, 49. Kuzněcov, 52. Connolly, 57. Ovečkin. Střely na branku: 23:39. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Kuzněcov, 3. Holtby (všichni Washington).

Los Angeles - Dallas 4:6 (0:1, 1:2, 3:3)

Branky: 36. N. Shore, 43. Brown, 45. Kopitar, 46. Doughty - 20. Ritchie, 30. Seguin (Hudler), 38. Oleksiak (Faksa), 43. D. Shore (Faksa), 48. Hudler, 60. Sharp (Faksa). Střely na branku: 22:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Doughty (Los Angeles), 3. Hudler (Dallas).