Praha - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová mají před sebou v tomto roce tři vrcholy. Vedle evropského šampionátu v Nizozemsku a finále sezony v Hamburku k nim patří i červnový turnaj elitního Světového okruhu mužů a žen v Ostravě.

Zvláště pro ostravskou rodačku Hermannovou bude čtyřhvězdičková akce výzvou. Navíc zajímavé bude také prostředí: od 20. do 24. června se bude hrát v industriálním areálu Dolních Vítkovic, v oblasti bývalých hutí, dolů a železáren.

"Jsem velice zvědavá, jak to tam bude vypadat. V takovém prostředí jsem nehrála. Myslela jsem, že to bude někde u nákupního centra, a ne že budou kolem ocelové věže. Ale bude to hezký," uvedla Hermannová na tiskové konferenci.

Hermannová v Ostravě vyrostla a hrávala i šestkový volejbal. Plážový si zde naposledy zahrála tak před deseti lety. "Noční ligu, ale tam nebyli diváci. A tady, až to postaví, tak bude lidí hafo," tuší Hermannová, kterou přijde podpořit spousta kamarádů. "Už se mi ozývají. Asi bych se na to měla začít připravovat."

Parťačka Hermannové Nausch Sluková z minulosti zná, jak je příjemné hrát doma. V letech 2014 a 2015 si zahrála v Praze na Štvanici. "Měla jsem to autem pět minut na Žižkov, kde bydlíme. Byl to krásný pocit, mít blízko rodinu a všechny fanoušky," řekla Nausch Sluková a věřila, že Hermannová nepodlehne tlaku. "Který bude automaticky vyvíjen. Musíme využít podporu diváků," dodala.

Obě hráčky doufají, že zvládnou emoce v domácím prostředí i v sezoně celkově. Hodně pracují na tom, aby si nepřenášely z jednoho zápasu do druhého negativní emoce. Jak? "Bavíme se o tom. Snažíme se to ze sebe dostat, uzavřít kapitolu a jít dál. Snáz se to říká, než dělá, ale to je ta forma," vysvětlila Nausch Sluková.

Prostředí bývalých hutí a železáren nabídne plážovým volejbalistům další z netradičních kulis. Beachvolejbal totiž už v elitním provedení dávno není výsadou pláží, ale hraje se pod horami, na parkovištích nebo v nákupních centrech. A například v Curychu na vlakovém nádraží. "To bylo hodně zvláštní," řekla Hermannová a Nausch Sluková doplnila: "Lidi vyskočili z vlaku a hned si zapalovali cigaretu, průvodčí pískal a bylo hodně rušících faktorů."

V minulosti měl okruh zastávku i v norském Stavangeru, kde organizátoři stavěli kurty v přístavu. "Kam přijížděli a odjížděli obrovské lodě, takový Titanic, nebylo vidět z jednoho konce na druhý. A když se poštěstilo ,že při odjíždění zahoukaly v půlce výměny, tak letěl culík na stranu," vzpomínala Nausch Sluková.

Aktuálně čtvrtý pár světa doma nejspíše ukáže divákům častější nahrávku prsty, která přichází v plážovém volejbalu díky uvolnění dříve přísných pravidel mnohem více do hry. "Trénovaly jsme to přes zimu hodně," přitakala Hermannová. "Nabízí to více variant hry. Je to přesnější, ale je třeba si věřit," řekla Nausch Sluková.

Ostravský turnaj je na programu v červnu, evropský šampionát v druhé půlce července v Nizozemsku a finále Světového okruhu v srpnu v Hamburku. "Základem je být všude do deseti a vše navíc je skvělý výsledek," řekla Hermannová.