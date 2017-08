Jurmala (Lotyšsko)/Praha - Otočený zápas v osmifinále díky bojovnosti nasměroval plážové volejbalistky Kristýnu Hoidarovou Kolocovou s Michalou Kvapilovou k zisku stříbrné medaile na mistrovství Evropy. Hoidarová Kolocová doufá, že úspěch jejich páru pomůže do příštích sezon i lépe shánět finance.

Jediný český pár v soutěži vyhrál skupinu a postoupil přímo do osmifinále. V tom Češky ztratily proti Švýcarkám Nině Betschartové a Tanje Hüberliové první set a ve druhém prohrávaly už 8:13, ale dokázaly duel otočit a postoupit.

"Proti Švýcarkám už to s námi vypadalo hodně bledě, skoro jsme balily kufry, ale vzchopily jsme se. Bojovnost byla naši devizou. Od té doby jsme nevzdávaly žádný míč, to jsme si nesly s sebou v dalších zápasech. I když se nám nedařilo, tak jsme se snažily nebýt negativní a hnát to pozitivně," řekla Hoidarová Kolocová ČTK.

Svěřenkyně trenérky Lenky Háječkové se nezastavily ani před největšími favoritkami turnaje. Nasazené jedničky Chantal Laboureurovou a Julii Sudeovou z Německa vyřadily v semifinále. "Tím to je umocněný. Hodně si myslely na titul, ale zápas se nám povedl a v tie-breaku jsme je počapaly," řekla Hoidarová Kolocová. "Víc bych hodnotila výhru nad Švýcarkami, ale porazit Laboureurovou a Sudeovou je super."

Pro Hoidarovou Kolocovou a Kvapilovou je pozice vicemistryň Evropy dosud největším úspěchem jejich spolupráce, která začala loni v dubnu. Hoidarová Kolocová ocenila bývalou reprezentantku v šestkovém volejbalu Kvapilovou. "Jsem na ni pyšná, jak to zvládla, a nejen umem a volejbalově, ale i psychicky byla silná. Hrála výborně celý turnaj a to neumí každý. V semifinále byla nejlepší na kurtu," řekla.

Evropské stříbro páru pomůže motivačně, zvedne mu sebevědomí a Hoidarová Kolocová zároveň doufá, že přiláká i více sponzorů. "Mohlo by se nám podařit lépe zafinancovat další sezony, protože to bylo letos dost hraniční," řekla.

Z lotyšské Jurmaly, dějiště ME, se české hráčky rychle přesunou do Hamburku, kde se příští týden od středy zúčastní finále Světového okruhu pro 12 nejlepších párů. "Na oslavy tak není rozhodně čas, chceme si odpočinout a někoho dobrýho tam potrápit," řekla Hoidarová Kolocová a dodala: "Stříbro si užijeme, jak si to beachvolejbalistky užívají. Těšíme se na odpočinek, na klid, že nemusíme zase do plavek a hrát, protože toho máme po sedmi zápasech plné zuby."

Na čerstvou druhou nejlepší dvojici Evropy se začátkem září mohou těšit i domácí fanoušci. V pražském areálu Gutovka by se Kvapilová s Hoidarovou Kolocovou měly objevit na mistrovství republiky. "Pokud bude jenom trochu sloužit zdraví, jako že zatím jsme v pohodě, tak s tím počítáme. Je to pro nás turnaj, který je dalším vrcholem sezony," uvedla Hoidarová Kolocová.