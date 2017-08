Vídeň - Oba páry českých plážových volejbalistek vypadly na mistrovství světa ve Vídni v osmifinále s americkými soupeřkami a obsadí dělené deváté místo. Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková nevyužily v duelu s April Rossovou a Lauren Fendrickovou mečbol a prohrály 21:19, 21:23, 9:15. Třísetové drama se smutným koncem absolvovaly také Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová proti pátým nasazeným Summer Rossové a Brooke Sweatové, kterým podlehly 21:17, 20:22 a 12:15.

"Neprohrály jsme proti žádnému no name týmu. Nemusíme si rvát vlasy, nevypadly jsme se slabým týmem bez zkušeností. Chtěly jsme ale postoupit a šance byly, což pochopitelně mrzí. Chtěly jsme o kousíček výše," řekla Nausch Sluková.

České hráčky začaly třemi body v řadě, a ačkoliv pak soupeřky vyrovnaly na 4:4, mírně navrch měly i nadále Hermannová s Nausch Slukovou. Bojovné Američanky znovu srovnaly až na 14:14 a šly pak poprvé v utkání do vedení 16:15, vyrovnanou koncovku ale zvládly lépe Češky a Nausch Sluková druhý setbol využila.

Do druhého setu vstoupily lépe Američanky a brzy odskočily na 6:2 a 9:3. Češky ale ještě zabojovaly. Snížily na 13:14, posléze i vyrovnaly na 16:16 a dostaly se do těsného vedení. V dramatické přetahované o každý bod závěru neproměnily za stavu 20:19 při servisu Hermannové mečbol, Američanky naopak druhý setbol využily. "Je cenné, když takový světový tým jsme schopné dotáhnout, ale o to může víc mrzet, že jsme měly mečbol a nedohrály jsme to," litovala Hermannová.

"Nebyly jsme schopné se sejít na nahrávce. Nedokázaly jsme dostatečně zatlačit. Chyběl nám zabijácký instinkt. Nebylo to z naší strany v celém zápase přehlídka krásného volejbalu. Ten jsme vystřílely včera," zmínila Nausch Sluková výhru nad třetími nasazenými Brazilkami Dudou a Agathou.

Bývalá mistryně světa a dvojnásobná olympijská medailistka April Rossová a Fendricková lépe zvládly i tie-break, v němž Češky nepustily ani jednou do vedení. Hermannové se nedařilo ideálně přihrávat a Nausch Sluková měla při zakončování těžkou pozici. I proto při ji v posledních dvou míčích soupeřky zablokovaly.

"Mrzí to hodně moc, ale Američanky vycítily malinkou šanci. Měly jsme v plánu hrát variabilněji, zprava, zleva, ale nebylo to možné, protože jsme se honily i v základním nastavení. Nebylo to z naší strany precizní," řekla Nausch Sluková.

Deváté místo je pro ně nejlepším výsledkem na MS v kariéře. Nausch Sluková má na kontě s bývalou partnerkou Kolocovou 17. místa z let 2011, 2013 a 2015. Hermannová s Martinou Bonnerovou v roce 2013 obsadila 37. místo, před dvěma lety byly 33.

"Určitě to bereme jako úspěch. Desítku chceme na každém turnaji a na šampionátu jsme s Maki poprvé a jako vstupní úspěch to je docela velké. Akorát to budu muset ještě zpracovat," řekla Hermannová. "Odehrály jsme čtyři super zápasy a jeden jsme prohrály o pár bodů. Je to tak. Věšet se nebudeme. Probereme s trenérem, co chybělo, a budeme pracovat dál," doplnila Nausch Sluková.

Zápas druhé české dvojice měl podobný průběh. Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová si v druhé polovině úvodní sady udržovaly mírné vedení a po smeči Kvapilové proměnily druhý setbol. V druhé sadě měly navrch Američanky, které vedly už 16:11, ale českým hráčkám se povedlo vyrovnat na 20:20. O výsledku setu pak rozhodly dva diagonální útoky Rossové.

Tie-break začaly české volejbalistky vedením 3:0 a vedly ještě 7:6, ale pak se začala karta obracet. Američankám se dařilo zastavovat útoky Kvapilové a Češky rázem prohrávaly 9:13. "Ve druhém setu hrály Američanky celou dobu na Kristýnu, já vypadla ze hry a ve třetím jsem se nedokázala dostat zpět," řekla Kvapilová. Za stavu 11:13 poslala Hoidarová Kolocová podání do sítě. Kvapilová pak ještě úspěšným útokem snížila, ale vzápětí po jejím nepovedeném servisu utkání skončilo.

"Měly jsme to zpočátku pod kontrolou, Američanky nevěděly, co hrát, ale místo abychom je dotlačily do chyb, tak začaly hrát lépe," uvedla Hoidarová Kolocová, která hrála s poraněným prstem na pravé noze. "Ve třetím jsme to měly dobře rozehrané, ale vlastními chybami jsme se připravily o postup. Nechaly jsme je rozehrát."

Američanky se prosazovaly i poté, co vyšší Rossová smečovala hned z přihrávky. "Je to atypické. Moc týmů nehraje z druhé tak často jako Američanky, ale byly jsme připravené a spíš jsme přidaly vlastní chyby," řekla Kvapilová. "Ve třetím setu jsme nebyly schopné ubránit Sweetovou, na kterou jsme si více věřily. Mám pocit, že se postupně rozehrávala a hrála lépe a lépe," řekla Hoidarová Kolocová.

Deváté místo je i pro ně nejlepším výsledkem na MS. "Devítka je super, ale tenhle zápas se nepovedl. Kdyby nás Američanky rozstřílely a neměly jsme na ně, bylo by to jiné. Tady jsme se připravily vlastníma chybami o šanci na vítězství, měly jsme to ve své moci," řekla Hoidarová Kolocová.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni:

Ženy - osmifinále:

Fendricková, A. Rossová (14-USA) - Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) 2:1 (-19, 21, 9), S. Rossová, Sweatová (5-USA) - Hoidarová Kolocová, Kvapilová (13-ČR) 2:1 (-17, 20, 12).