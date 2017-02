Fort Lauderdale (USA) - Na Floridě dnes startuje sezona v plážovém volejbalu. Turnaje Světového okruhu mají nové rozlišení a ve Fort Lauderdale je na programu hned nejvyšší pětihvězdičková akce. Do hry zasáhne pět českých párů, jedničky Markéta Sluková Nausch s Barborou Hermannovou mají touhu na každém turnaji útočit na elitní desítku.

Spolu se Slukovou Nausch a Hermannovou jsou v hlavní soutěži také Kristýna Kolocová s Michalou Kvapilovou. V dvoukolové kvalifikaci se objeví Karolína Řeháčková s Magdalenou Dostálovou, Sára Olivová s Eliškou Gálovou a mužský pár Ondřej Perušič a David Schweiner.

"Na sezonu se už moc těšíme. Bude náročná, ale pro nás určitě poklidnější než ta uplynulá," napsaly ČTK Sluková Nausch s Hermannovou z USA. "Obecně je naším cílem pro letošek potvrdit svou pozici v hlavních soutěžích Světového okruhu a sáhnout si na co nejvíce Top-10 výsledků," odhalily své plány.

Loni se ve své první celé společné sezoně kvalifikovaly na olympijské hry do Ria a vybojovaly stříbro na mistrovství Evropy. Dvakrát skončily deváté na turnaji kategorie Grand Slam a jednou páté na majoru v Klagenfurtu.

Vrcholem roku 2017 je světový šampionát ve Vídni na přelomu července a srpna. "Tam budeme chtít předvést dobrý volejbal a vylepšit svá dosavadní nejlepší umístění," řekly. Sluková Nausch skončila na mistrovství světa nejlépe sedmnáctá a Hermannová třiatřicátá.

Turnaje jsou označeny od jedné do pěti hvězdiček a české jedničky plánují hrát jen turnaje nejvyšších kategorií - čtyř a pětihvězdičkové. "Hrát níže hodnocené turnaje se nám bodově ani finančně nevyplatí," vysvětlily. Díky tomu je nejspíše uvidí i čeští fanoušci na některém z turnajů domácí série. "To nám loňský nabitý předolympijský program bohužel neumožňoval a mrzelo nás to," uvedly.

Po Fort Lauderdale je další turnaj čeká až v druhé polovině května. "Proto po návratu z USA pojedeme na pár týdnů do Kapského Města a v dubnu na Tenerife," řekly Sluková Nausch a Hermannová s tím, že mají jasnou představu, jaký beachvolejbal chtějí předvádět. "Je před námi ještě hodně práce, ale chceme se k této vizi každý den a každý turnaj alespoň o kousek přiblížit."

Původně se počítalo s návratem turnaje Světového okruhu i do Prahy, ale akci plánovanou od 11. do 14. května v Praze na Štvanici svaz zrušil z ekonomických a organizačních důvodů. "Čeští fanoušci tak můžou za světovým beachvolejbalem vyrazit alespoň do Vídně na mistrovství světa," řekla Sluková Nausch.