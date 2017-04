Praha - Plavkyně Barbora Závadová ve středu odletí do Austrálie. V městě Gold Coast nedaleko Brisbane stráví necelé tři měsíce, vrátí se 25. června. Bronzová medailistka z dlouhé polohovky na ME 2012 si od zahraničního pobytu slibuje nejen kvalitní trénink, ale také nový impulz do přípravy i závodění.

Čtyřiadvacetiletá Závadová, která byla v polohovém závodě na 400 metrů pátá na MS v Kazani v roce 2015, se původně chtěla připravovat ve skupině trenéra Michaela Bohla. Z toho však nakonec sešlo, protože Australané po zklamání z olympijských her v Riu de Janeiro mění způsob přípravy svých reprezentantů.

Nakonec bude Závadová trénovat ve skupině kouče Dean Pugha. "Budu trénovat s Keryn McMasterovou, která už třikrát za sebou vyhrála dlouhou polohovku na australském šampionátu," řekla dnes novinářům Závadová. Ve skupině budou i další plavci, pro které je stejně jako pro Závadovou hlavní disciplínou polohový závod na 400 metrů. Dva měsíce bude české plavkyni v Austrálii dělat společnost její přítel Jan Šefl, český rekordman na 200 metrů motýlek. Také tam bude trénovat.

Minulý týden Závadová startovala na mítinku v Eindhovenu. Nejela tam s nijak velkým očekáváním, ale výkon byl ještě horší. "Plavala jsem dlouhou polohovku za 4:45, očekávání bylo 4:40. Nebylo to ono. Jen mě to utvrzuje v tom, že potřebuji odejít," řekla plavkyně.

Myšlenkami byla už na cestě do Austrálie, čímž se jí splní sen. "Já se tam fakt strašně těším. Austrálie mě začala napadat už na střední škole, kdy jsem řešila, co dál. Já doufám, že mi to pomůže i psychicky. Že mě to strašně nakopne," zasnila se.

Trochu obavy má jen z bohaté australské fauny. "Já mám panickou hrůzu z medúz. Přímo na Gold Coast je medúza čtyřhranka, která když člověka požahá, tak ho ochromí a on umře. Prý je na denním pořádku, že někde leze pavouk, že tam člověk potká hada," sdílela informace, ke kterým se dostala.

Pro červencové mistrovství světa v Budapešti má zatím jistý start jen na dlouhé polohovce. Na té krátké ji v Eindhovenu předstihla reprezentační kolegyně Simona Baumrtová. Závadová chce potřebný čas zaplavat při australském pobytu. Na mistrovství republiky, které se koná od 6. do 9. července, se totiž již limity plnit nemohou.