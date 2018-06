Řím - Plavkyně Simona Baumrtová se před závody v Římě setkala s papežem Františkem. Považuje to za nezapomenutelný zážitek, i když litovala, že italsky hovořící hlavě katolické církve nerozuměla. Elitní česká znakařka byla součástí velké skupiny závodníků a funkcionářů, která do Vatikánu zamířila.

Pozvánku dostal předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška, který měl možnost vzít jednoho závodníka. "Tak se zeptal mě, jestli bych chtěla. A já jsem řekla, že jo," popisovala Baumrtová ČTK, jak se na audienci dostala.

S dalšími plavci a činovníky se potkali v římském bazénu, kde se bude od pátku do neděle závodit, a společně se autobusem vydali do Vatikánu. "Tam jsme se shromáždili a čekali jsme asi hodinu, až nás pustí do auly, kde audience měla být," vyprávěla Baumrtová.

Zaskočilo ji, že se audience zúčastnila více než stovka lidí včetně dětí ze dvou plaveckých klubů. "To mě trochu překvapilo a myslím, že i papež z toho musel být poměrně vyčerpaný, když si s každým potřásl rukou," řekla finalistka loňského mistrovství světa v Budapešti.

Než účastníci audience osobně k papeži přistoupili, nejprve k nim papež v italštině promluvil. "Trochu je mi líto, že jsem nerozuměla tomu, co tam říkal. Takže z toho mám trochu smíšený pocit z tohoto důvodu, ale jinak je to nezapomenutelný zážitek. Byla jsem hrozně ráda, že jsem tu možnost dostala, že jsem tam mohla jít," svěřila se chomutovská plavkyně.

V Římě se postaví na start všech tří znakařských distancí od 50 do 200 metrů. Po květnových nominačních závodech v Pardubicích dostala antibiotika, a i když pak absolvovala soustředění v Plzni, není v optimální pohodě. "Tenhle týden se mi neplave moc dobře, tak jsem zvědavá, jak to poplave na závodech," poznamenala Baumrtová.