Budapešť - Plavec Jan Micka obsadil na mistrovství světa osmou příčku v závodě na 1500 metrů volným způsobem. Ve finále zaostal téměř o čtrnáct sekund za českým rekordem z rozplavby a v čase 15:09,28 doplaval poslední. Titul z Kazaně obhájil olympijský vítěz Gregorio Paltrinieri z Itálie, se kterým Micka letos půl roku trénoval.

Z rozplavby Micka postoupil čtvrtým časem. V úvodu finále se pohyboval na šesté příčce, ale ve druhé polovině nedokázal udržet tempo a propadl se na osmou příčku. Nejlepším výsledkem českých plavců na mistrovství světa v Budapešti tak zůstala sedmá příčka Simony Baumrtové na znakařské stovce. Předloni v Kazani byla Barbora Závadová pátá na dlouhé polohovce, ale Češi tehdy měli jen jednu finálovou účast.

Favorizovaného Itala Paltrinieriho se v nejdelší bazénové disciplíně dlouho držel Ukrajinec Mychajlo Romančuk, bronzový medailista z loňského ME. Nakonec doplaval druhý o 1,29 sekundy. Bronz získal Australan Mack Horton.

Američanka Lilly Kingová podruhé v Budapešti překonala světový rekord. Po úspěchu na 100 metrů prsa dnes v nejlepším čase historie triumfovala také na poloviční vzdálenosti. Ve finále dohmátla v čase 29,40 a byla o osm setin rychlejší než Litevka Ruta Meilutyteová před čtyřmi lety.

Meilutyteová tentokrát skončila výkonem 30,20 čtvrtá. Vedle dvacetileté Kingové, která si z mistrovství světa v Maďarsku odveze tři zlaté medaile, ji předstihly také Ruska Julija Jefimovová a další Američanka Katie Meiliová. Na medaili bylo potřeba zaplavat pod půl minuty.

Dvě setiny za vlastním světovým rekordem ze semifinále zaostala ve finále závodu na 50 metrů volným způsobem Švédka Sarah Sjöströmová. Na rozdíl od kraulařské stovky ale v čase 23,69 zvítězila a k šesti světovým titulům z motýlkářských disciplín přidala své první kraulařské světové zlato.

Pozici jednoznačně nejlepší polohovkářky současnosti k radosti maďarských fanoušků potvrdila domácí Katinka Hosszúová. V polohovém závodě na 400 metrů zvítězila téměř o tři sekundy v rekordu šampionátu 4:29,33. Navázala tak na světové tituly z Barcelony a Kazaně i na loňské olympijské zlato z Ria.

Závadová na páté místo z Kazaně nenavázala, vypadla v rozplavbě

Plavkyně Barbora Závadová v Budapešti výrazně zaostala za postupem do finále polohového závodu na 400 metrů, v němž obhajovala páté místo z Kazaně. V rozplavbách obsadila 18. místo časem 4:46,75 minuty, kterým ztratila více než jedenáct sekund na svůj český rekord. Ve stejné disciplíně mužů byl Pavel Janeček pětadvacátý.

O jedno místo unikla účast ve finále ženské polohově štafetě. Kvarteto Simona Baumrtová, Martina Moravčíková, Lucie Svěcená a Anna Kolářová skončilo v rozplavbách deváté 45 setin sekundy za osmou Británií. Nepomohl ani nový český rekord 4:02,23.

Závadová byla z vystoupení ve své hlavní disciplíně hodně zklamaná. "Mrzí mě to hrozně. Myslím, že jsem na finále podle všech ukazatelů měla. Nezvládla jsem to, mám se pořád co učit. Cítila jsem se hrozně," posteskla si. "Čtyřstovku polohovku plavu x let, takže na první padesátce poznám, jak to bude vypadat. Ke konci první stovky jsem cítila, že to není ono, že to není uvolněné, že jsem stažená," uvedla Závadová v tiskové zprávě svazu.

Při předchozích startech v Budapešti byla sedmnáctá na 400 metrů volný způsob a na motýlkářské dvoustovce obsadila 23. místo. "Mám, bohužel, takové obavy, že mě dost svázala nervozita. Předchozí dva závody se mi plavaly dobře, takže jsem měla velká očekávání. Chtěla jsem to finále, věděla jsem, že bych na to měla mít. Nepovedlo se. To je právě ta daň toho posledního dne, kdy se čeká na hlavní start. Já jsem si tu daň vybrala se vším všudy," prohlásila Baumrtová.

Polohová štafeta žen byla loni na mistrovství Evropy čtvrtá, ani zlepšení tehdejšího výkonu o půl sekundy jí ale dnes na posun do finále nestačil. "Deváté místo je vždycky nejhorší, deváté a čtvrté. My jsme se chtěly pokusit o český rekord, který jsme zaplavaly loni na mistrovství Evropy v Londýně. To se povedlo a čas je skvělý. Scházel ale kousek, takže mě to trochu štve," řekla Baumrtová, která plavala na prvním úseku.