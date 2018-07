Fort Lauderdale (USA) - Fenomenální americký plavec Ryan Lochte, majitel dvanácti olympijských medailí, byl potrestán zákazem startu do července 2019 za nedovolenou infuzi. Agentura AP uvedla, že sice nepoužil žádnou zakázanou látku, ale podle dopingových pravidel je trestné i užití infuze, pokud není spojeno s hospitalizací nebo pokud sportovec nemá povolenou výjimku.

Šestinásobný olympijský vítěz, který sbíral medaile na všech hrách od Atén v roce 2004, skandál sám nechtěně odstartoval, když v květnu na sociální síti zveřejnil svou fotografii při infuzi. Teď přijde o americký šampionát, který začne ve středu v Kalifornii a na němž měl startovat ve čtyřech disciplínách, i o mistrovství světa v červenci 2019.

Pro Lochteho je to v krátké době už druhý trest. Po hrách v Riu de Janeiro, kde získal poslední zlato jako člen štafety, pykal deset měsíců za to, že si vymyslel, že ho v dějišti her přepadli.