Praha - Členům bezpečnostních sborů by se od letošního července měly zvýšit platy o deset procent. Ministerstvo vnitra našlo ve svém rozpočtu 600 milionů korun. Další jednu miliardu, která ke zvýšení platů chybí, bude hledat ministerstvo financí. Po společném jednání to dnes oznámili ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a ministr financí Andrej Babiš (ANO). Návrh na zvyšování platů ještě musí schválit vláda. Ministři se zároveň dohodli, že Česká pošta dostane 800 milionů korun za ztrátové služby v letech 2013 a 2014.

"Řešíme tím společně historický dluh vůči bezpečnostním složkám," řekl po jednání Chovanec. Podle něj dohoda vyřeší problém se snížením platů u bezpečnostních sborů za vlády Petra Nečase (ODS).

Ministerstvo financí původně se zvýšením platů od letošního července nesouhlasilo a navrhovalo ho až od příštího roku. Babiš dnes uvedl, že požadavek byl oprávněný, jelikož například policie při náboru nových příslušníků nabízí velmi nízké platy. Peníze na platy by podle něj neměly jít z rozpočtové rezervy. "Musíme ty peníze najít v rozpočtu někde jinde, to je náš úkol," řekl Babiš.

Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého je dnešní dohoda politiků dobrým signálem pro policisty. "Určitě to přispěje ke stabilizaci neuspokojivého stavu," řekl ČTK Tuhý. Podle něj se budou platy navyšovat plošně napříč celým sborem.

Tarifní platy příslušníků bezpečnostních sborů upravuje nařízení vlády, které ještě musí kabinet schválit. Policejní sbor má zhruba 40.000 lidí, hasičů je přes 9700. Zvýšení platů se týká i celníků, vězeňských dozorců a tajných služeb.

Pošta získá 800 milionů Kč za ztrátové služby

Suma 800 milionů korun pro Českou poštu bude rozložena do tří let. Půl miliardy z toho má jít na platy poštovních zaměstnanců.

Peníze, které pošta získá, se týkají takzvaného kompenzačního fondu, který vznikl za minulé vlády. Podle Chovance nikdy nezačal fungovat a stát nezaplatil za služby, které si objednal. Chovanec prohlásil, že po dnešku tento problém považuje za vyřešený. "Součástí dohody je to, že půl miliardy dá pošta na zvyšování platů zaměstnanců," řekl Chovanec. Podle něj je průměrný plat na poště 15.000 korun a zvýšit se bude moci alespoň o 1000 korun měsíčně. Podle ředitele České pošty Martina Elkána by měli jeho podřízení dostat přidáno letos i v příštím roce. Nárůst by měl začít v posledním čtvrtletí.

Podle Chovance bylo dnešní jednání dobrým kompromisem. Vnitro totiž požadovalo 1,3 miliardy Kč. "Domluvili jsme na kompromisu. Je to vlastně dědictví nedořešeného problému toho kompenzačního fondu," řekl Babiš.

Kompenzační fond vznikl po liberalizaci trhu s poštovními službami v roce 2013. Jeho cílem bylo odškodnit Českou poštu za to, že provozuje ztrátové pobočky v malých městech a na vesnicích, takzvanou univerzální službu.

Od roku 2015 ale platí nový poštovní zákon, podle kterého jsou ztráty hrazeny přímo ze státního rozpočtu. Babiš dnes uvedl, že za roky 2015, 2016 a 2017 by to mohlo být po schválení vládou kolem 1,8 miliardy korun.